HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»

В третьем сезоне «Эйфории» появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот. Об этом пишет Variety.
Сериал HBO, созданный Сэмом Левинсоном, вернется весной 2026 года с восемью новыми эпизодами. Кроме того, среди новых лиц, присоединившихся к команде, Белла Подарас, Билл Боднер, Келли Райс, Коллин Кэмп, Гидеон Адлон, Хемки Мадера, Гомер Гир, Джек Топалян, Джессика Блэр Херман, Кваме Паттерсон, Мэдисон Томпсон, Мэттью Уиллиг, Ребекка Пиджен и Сэм Траммелл.
К своим прежним ролям из прошлых сезонов вернутся Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми и другие. Ожидается, что в новых сериях произойдет временной скачок. Третий сезон расскажет о жизни героев шоу после старшей школы.
Остин Абрамс и Алжи Смит не были включены в список актеров, так же как и Сторм Рид, которая в ноябре заявила, что ее героиня, сестра Руты Джиа, не будет показана в третьем сезоне. Барби Феррейра, сыгравшая Кэт, покинула сериал в августе 2022 года.
Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Cъемки продолжения в 2023 году задержали из‑за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.