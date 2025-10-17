Черногория собирается ввести визы для россиян

Черногория, которая стремится к вступлению в Евросоюз, очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с правилами ЕС. Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович, сообщает Politico.
«Мы стараемся как можно дольше откладывать введение виз, чтобы сохранить туристическую отрасль», — отметил глава государства.
По словам Милатовича, он обеспокоен наплывом российских денег. «Мы сейчас немного в вакууме, потому что не имеем полного доступа к фондам ЕС», ― добавил он.
Черногория подала заявку на вступление в Европейский союз в 2008 году, а уже в 2010-м получила статус страны-кандидата. С тех пор, по словам высокопоставленного дипломата, с которым поговорило Politico, республика закрыла 7 из 33 переговорных глав и намерена до декабря 2025 года завершить еще 5.
Как отмечает издание, на пути к вступлению в ЕС Черногории мешают несколько факторов: влияние просербских партий в парламенте, сложные отношения с Хорватией, осторожное отношение некоторых стран Евросоюза к расширению, а также зависимость страны от российских туристов и инвестиций.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Черногория может стать членом Евросоюза уже к 2028 году.
Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней.