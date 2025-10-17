Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его

Американский режиссер Ричард Линклейтер, автор «Перед рассветом» и «Отрочества», рассказал на Лондонском кинофестивале, что доводил исполнителя главной роли в фильме «Голубая луна» Итана Хоука на съемках. Об этом написал Variety.
Линклейтер признался, что был «придирчивым режиссером», чтобы Хоук мог создать образ теряющего связь с реальностью поэта-песенника Лоренца Харта. Режиссер хотел, чтобы персонаж ленты был совсем не похож на настоящего Хоука.
«Это был такой вызов. Итану пришлось пройти трансформацию. Он [по сюжету] пять футов ростом (около 152 см. — Прим. ред.), лысеющий, с зачесом, так что в нем [Хоуке] все должно было измениться. Я бы сказал, это было своего рода стирание Итана», — поделился кинематографист.
Линклейтер добивался, чтобы «каждый жест Итана» исчез, так старательно, что актер едва не потерял самообладание. По словам режиссера, его давний друг, с которым он работал на протяжении трех десятилетий, начал раздражаться.
«Он сказал, что, если бы не знал меня так хорошо и не знал, что я делаю это для него, он бы меня ударил. Я просто лишил его всех супермужественных жестов, уверенности — это все должно было просто исчезнуть», — вспомнил постановщик.
Хоук, по словам Линклейтера, выглядел слишком уверенным в себе. Работа с актером заключалась в том, чтобы урезать его черты. «Обычно ты что-то создаешь. Начинаешь с идей, с личности персонажа и добавляешь что-то очень важное. А здесь все разрушалось, чтобы можно было поверить в открытую рану этого парня», — сказал он.
Драму «Голубая луна» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Она рассказала о поэте Лоренце Харте, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его многолетний соавтор празднует оглушительный успех мюзикла «Оклахома!». Трейлер фильма можно посмотреть здесь, а оценки критиков — тут.
В фильме снялись, помимо Хоука, Эндрю Скотт («Рипли», «Шерлок»), Маргарет Куолли («Субстанция») и Бобби Каннавале («Блондинка»). Скотт получил приз за лучшую роль второго плана на Берлинале.