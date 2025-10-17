Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года

Премьера фильма «Драма», главные роли в котором сыграли Зендея и Роберт Паттинсон, состоится 3 апреля 2026 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Подробности сюжета нового фильма A24 держатся в секрете. Предположительно, речь в картине пойдет о паре, чей роман принимает неожиданный оборот перед важным событием. Режиссером и сценаристом проекта стал Кристоффер Боргли («Герой наших снов»).
В ленте также снялись Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс. Съемки завершились в конце прошлого года.
Зендея сейчас снимается в третьей части «Дюны». В ленте актриса играет роль Чани ― возлюбленной Пола Атрейдеса.
27 ноября состоится премьера нового фильма с Робертом Паттинсоном ― «Умри, моя любовь». В нем он снялся с Дженнифер Лоуренс. Актеры играют молодую пару, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны.