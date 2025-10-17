Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки

В пользу версии о беличьем происхождении знаменитой ямы можно привести и другие аргументы. Например, свежий бетон обычно заливают в дневное время, поэтому след в нем, предположительно, оставил ведущий дневной образ жизни зверь, а не крыса. Кроме того, к отпечатку не ведут никакие другие следы — значит, его источник приземлился на бетон сверху. Это и могла быть упавшая с дерева белка. По рассказам местных жителей, в прошлом рядом с ямой росло дерево.