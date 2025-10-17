Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки

Фото: wikipedia.org

Зоологи установили происхождение знаменитой ямы в форме крысы на тротуаре улицы Уэст-Роско в Чикаго. Скорее всего, его оставила белка. Об этом пишет издание N+1 со ссылкой на результаты исследования в статье для журнала Biology Letters.

Согласно наиболее популярной версии, яма — это след от тела серой крысы, которая застряла в бетоне 20-30 лет назад и погибла. Однако анализ параметров ямы показал, что, скорее всего, его оставила упавшая с дерева каролинская белка.

По словам авторов исследования, у серых крыс передние и задние конечности значительно короче, чем у животного, оставившего отпечаток. Ученые вписали в лист главных «подозреваемых» представителей трех видов: каролинскую белку, лисью белку или ондатру. Поскольку каролинские белки встречаются в Чикаго намного чаще лисьих белок и ондатр, след с наибольшей вероятностью оставила именно каролинская белка, считают исследователи.

В пользу версии о беличьем происхождении знаменитой ямы можно привести и другие аргументы. Например, свежий бетон обычно заливают в дневное время, поэтому след в нем, предположительно, оставил ведущий дневной образ жизни зверь, а не крыса. Кроме того, к отпечатку не ведут никакие другие следы — значит, его источник приземлился на бетон сверху. Это и могла быть упавшая с дерева белка. По рассказам местных жителей, в прошлом рядом с ямой росло дерево.

Небольшая яма в бетонном тротуаре по форме очень похожая на крысу появилась на улице Уэст-Роско в Чикаго примерно 20-30 лет назад. Она была популярна среди местных жителей. Вскоре ажиотаж вокруг достопримечательности стал мешать жителям соседних улиц. Поэтому в апреле 2024 года власти Чикаго приняли решение извлечь бетонную плиту с ямой из тротуара и перевезти ее на хранение в городскую мэрию — в будущем объект будет выставлен на всеобщее обозрение.

