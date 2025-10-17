Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

Житель штата Бихар на востоке Индии организовал собственные похороны при жизни. Мужчина хотел понять, как окружающие к нему относятся, пишет NDTV.
74-летний бывший военнослужащий ВВС Мохан Лал лег на гроб и попросил отнести его в крематорий на украшенном по всем ритуалам катафалке. На фоне звучали грустные песни.
На церемонию прощания пришли сотни местных жителей. Когда Мохан Лал встал на ноги, это повергло всех в шок. Вместо мужчины на процессии сожгли чучело, а далее организовали застолье.
«После смерти люди несут гроб, я хотел увидеть это своими глазами и понять, сколько уважения и любви ко мне проявят люди», — сказал Лал.
В июне стало известно, что жительница Бразилии по имени Даниэла Синьор полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться организатору церемоний прощания Аполлону Скариоту. Синьор приходила на похороны примерно каждые три месяца, но Скариот упорно не замечал ее. Ситуация изменилась лишь на второй год. В результате Даниэла и Аполлон начали встречаться — и в 2024 году сыграли свадьбу.