В июне стало известно, что жительница Бразилии по имени Даниэла Синьор полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться организатору церемоний прощания Аполлону Скариоту. Синьор приходила на похороны примерно каждые три месяца, но Скариот упорно не замечал ее. Ситуация изменилась лишь на второй год. В результате Даниэла и Аполлон начали встречаться — и в 2024 году сыграли свадьбу.