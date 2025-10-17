Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года

Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

Фото: Vidar Nordli-Mathisen

Житель штата Бихар на востоке Индии организовал собственные похороны при жизни. Мужчина хотел понять, как окружающие к нему относятся, пишет NDTV.

74-летний бывший военнослужащий ВВС Мохан Лал лег на гроб и попросил отнести его в крематорий на украшенном по всем ритуалам катафалке. На фоне звучали грустные песни.

На церемонию прощания пришли сотни местных жителей. Когда Мохан Лал встал на ноги, это повергло всех в шок. Вместо мужчины на процессии сожгли чучело, а далее организовали застолье.

«После смерти люди несут гроб, я хотел увидеть это своими глазами и понять, сколько уважения и любви ко мне проявят люди», — сказал Лал.

В июне стало известно, что жительница Бразилии по имени Даниэла Синьор полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться организатору церемоний прощания Аполлону Скариоту. Синьор приходила на похороны примерно каждые три месяца, но Скариот упорно не замечал ее. Ситуация изменилась лишь на второй год. В результате Даниэла и Аполлон начали встречаться — и в 2024 году сыграли свадьбу.

Расскажите друзьям