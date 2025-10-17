В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку

В Москве после завершения технических работ открылась для посетителей квартира-музей Михаила Булгакова на Большой Пироговской, 35а. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки. Квартира была закрыта для гостей с декабря 2023 года.
К открытию подготовили новую выставку ― «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах». Пять глав экспозиции рассказывают о знакомстве Михаила Булгакова с Еленой Сергеевной, их совместно прожитых годах, ее поддержке супруга в литературных делах, теме дома и сохранению наследия писателя после его смерти.
Куратор выставки — заместитель директора Музея Михаила Булгакова кандидат филологических наук Иван Назаров. Для посетителей выставка откроется 18 октября.
Новый музей в квартире писателя на Большой Пироговской открылся в декабре 2021 года. Экспозиция делится на три части: коридор, кабинет и комнату. В коридоре звучат фрагменты воспоминаний о писателе, в кабинете — пять столов с темами для чтения его текстов и личные вещи Булгакова и его близких. В комнате, где раньше были спальня и столовая, экспозиция строится вокруг письма правительству СССР, написанному здесь 28 марта 1930 года.
«За время работы с декабря 2021 года эта площадка успела обрести особый статус и репутацию и даже сформировать свою аудиторию — во многом отличающуюся от гостей „нехорошей квартиры“ на Большой Садовой. Квартира Булгакова на Большой Пироговской — это пространство, которое сложно переоценить в контексте биографии и творчества писателя: здесь им был начат роман „Мастер и Маргарита“, здесь состоялся его знаменитый телефонный разговор с генеральным секретарем, здесь перед самым переездом на другой адрес у него случился пожар», — отметила в разговоре с РБК директор музея Валентина Агафонова.
В доме номер 35а на Большой Пироговской улице Булгаков прожил почти семь лет — с 1927 по 1934 год.