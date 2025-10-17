В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах

В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве после завершения технических работ открылась для посетителей квартира-музей Михаила Булгакова на Большой Пироговской, 35а. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки. Квартира была закрыта для гостей с декабря 2023 года. 

К открытию подготовили новую выставку ― «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах». Пять глав экспозиции рассказывают о знакомстве Михаила Булгакова с Еленой Сергеевной, их совместно прожитых годах, ее поддержке супруга в литературных делах, теме дома и сохранению наследия писателя после его смерти. 

Куратор выставки — заместитель директора Музея Михаила Булгакова кандидат филологических наук Иван Назаров. Для посетителей выставка откроется 18 октября. 

Новый музей в квартире писателя на Большой Пироговской открылся в декабре 2021 года. Экспозиция делится на три части: коридор, кабинет и комнату. В коридоре звучат фрагменты воспоминаний о писателе, в кабинете — пять столов с темами для чтения его текстов и личные вещи Булгакова и его близких. В комнате, где раньше были спальня и столовая, экспозиция строится вокруг письма правительству СССР, написанному здесь 28 марта 1930 года. 

«За время работы с декабря 2021 года эта площадка успела обрести особый статус и репутацию и даже сформировать свою аудиторию — во многом отличающуюся от гостей „нехорошей квартиры“ на Большой Садовой. Квартира Булгакова на Большой Пироговской — это пространство, которое сложно переоценить в контексте биографии и творчества писателя: здесь им был начат роман „Мастер и Маргарита“, здесь состоялся его знаменитый телефонный разговор с генеральным секретарем, здесь перед самым переездом на другой адрес у него случился пожар», — отметила в разговоре с РБК директор музея Валентина Агафонова.

В доме номер 35а на Большой Пироговской улице Булгаков прожил почти семь лет — с 1927 по 1934 год.

Расскажите друзьям