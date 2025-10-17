Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах

Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году

Фото: Sora Sagano/Unsplash

Посольство Японии объявило конкурс для подрядчиков на открытие визовых центров. Документ о конкурсе опубликован на сайте дипмиссии. Сейчас российские туристы могут получить японскую визу в посольстве Японии в Москве или генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Количество новых центров не уточняется. Необходимость их открытия объясняется ростом спроса на визы. «Большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии в России, а также в генеральном консульстве в Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и, предположительно, эта тенденция сохранится», — говорится в сообщении.

Как сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные посольства, в 2023 году в России было выдано 20 тыс. виз, в 2024-м — 51 тыс., что превышает показатель предыдущего года в 2,6 раза. По данным Японской национальной туристской организации (JNTO), с января по сентябрь 2025 года в Японию въехало 129 тыс. российских граждан, на 102% больше, чем за тот же период годом ранее.

«В посольстве также пояснили, что цель создания центра — уменьшение времени ожидания виз. Планируется, что визовый центр начнет работу после новогодних каникул — с 9 января 2026 года. Сроки оформления документов и размер визового сбора будут определены в ходе переговоров с выбранным подрядчиком», — отметили в РСТ.

Расскажите друзьям