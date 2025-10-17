Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году

Посольство Японии объявило конкурс для подрядчиков на открытие визовых центров. Документ о конкурсе опубликован на сайте дипмиссии. Сейчас российские туристы могут получить японскую визу в посольстве Японии в Москве или генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Количество новых центров не уточняется. Необходимость их открытия объясняется ростом спроса на визы. «Большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии в России, а также в генеральном консульстве в Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и, предположительно, эта тенденция сохранится», — говорится в сообщении.
Как сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные посольства, в 2023 году в России было выдано 20 тыс. виз, в 2024-м — 51 тыс., что превышает показатель предыдущего года в 2,6 раза. По данным Японской национальной туристской организации (JNTO), с января по сентябрь 2025 года в Японию въехало 129 тыс. российских граждан, на 102% больше, чем за тот же период годом ранее.
«В посольстве также пояснили, что цель создания центра — уменьшение времени ожидания виз. Планируется, что визовый центр начнет работу после новогодних каникул — с 9 января 2026 года. Сроки оформления документов и размер визового сбора будут определены в ходе переговоров с выбранным подрядчиком», — отметили в РСТ.