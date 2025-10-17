Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году

Как сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные посольства, в 2023 году в России было выдано 20 тыс. виз, в 2024-м — 51 тыс., что превышает показатель предыдущего года в 2,6 раза. По данным Японской национальной туристской организации (JNTO), с января по сентябрь 2025 года в Японию въехало 129 тыс. российских граждан, на 102% больше, чем за тот же период годом ранее.