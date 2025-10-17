Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко

Художник-микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин показал новую работу — котенок Гав и щенок Шарик в ушке золотой иголки. Фотографиями мастер поделился в своем телеграм-канале.

Высота фигурок составила около 1 миллиметра, бабочки — 0,4 миллиметра. Мастер рассказал, что перед началом работы он внимательно изучил мультфильм и сделал стоп-кадры с разными позами персонажей.

«Затем нужно было плоскую картину перевести в объем. Для этого я делал фигурки героев из пластилина», — рассказал Анискин.

Видео: t.me/aniskinmicro

Он добавил, что трудился по 10–12 часов в день. На создание композиции ушла одна неделя. Для работы мастер использовал минерал азурит.

1/2
© t.me/aniskinmicro
2/2
© t.me/aniskinmicro

Микроминиатюрист отметил, что сейчас готовится к выставке в Новосибирском краеведческом музее, которая запланирована на февраль — апрель 2026 года. Там будут представлены несколько работ, в том числе и Гав с Шариком.

Владимир Анискин увлекается микроминиатюрой уже 27 лет. Он создал новогоднюю елку высотой 550 микрометров, установив ее на срезе макового зерна. В числе его миниатюрных работ — «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Самая маленькая книга в мире». Мастер сделал самую маленькую копию знаменитой картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

Созданная художником миниатюрная копия монеты «Сеятель» (или «Золотой червонец») 1976 года выпуска попала в 2019 году в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире копия монеты. Ее размер — 3,13 миллиметра, а вес — 0,018 грамма.

