Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко

Художник-микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин показал новую работу — котенок Гав и щенок Шарик в ушке золотой иголки. Фотографиями мастер поделился в своем телеграм-канале.
Высота фигурок составила около 1 миллиметра, бабочки — 0,4 миллиметра. Мастер рассказал, что перед началом работы он внимательно изучил мультфильм и сделал стоп-кадры с разными позами персонажей.
«Затем нужно было плоскую картину перевести в объем. Для этого я делал фигурки героев из пластилина», — рассказал Анискин.
Он добавил, что трудился по 10–12 часов в день. На создание композиции ушла одна неделя. Для работы мастер использовал минерал азурит.
Микроминиатюрист отметил, что сейчас готовится к выставке в Новосибирском краеведческом музее, которая запланирована на февраль — апрель 2026 года. Там будут представлены несколько работ, в том числе и Гав с Шариком.
Владимир Анискин увлекается микроминиатюрой уже 27 лет. Он создал новогоднюю елку высотой 550 микрометров, установив ее на срезе макового зерна. В числе его миниатюрных работ — «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Самая маленькая книга в мире». Мастер сделал самую маленькую копию знаменитой картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».
Созданная художником миниатюрная копия монеты «Сеятель» (или «Золотой червонец») 1976 года выпуска попала в 2019 году в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире копия монеты. Ее размер — 3,13 миллиметра, а вес — 0,018 грамма.