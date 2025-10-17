Макан уйдет на службу в армию 28 ноября

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) уйдет на службу в армию 28 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сказал артист.
Музыкант добавил, что это новый этап в его жизни. «Пишут разное — не обращайте внимания. Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что‑то отпустить, чтобы идти дальше. Продаю свою М5 (машина BMW M5 — Прим. ред.)», — написал он.
В начале октября Макан сообщил в соцсетях, что получил повестку и идет служить. Артист уточнил, что не прятался от военкомата, как утверждали писали СМИ и телеграм-каналы.