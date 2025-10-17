Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки

Работа Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду. Об этом сообщает Euronews.
Небольшая картина размером 12,7 на 9,8 сантиметра должна была стать частью выставки «Натюрморт. La eternidad de lo inerte». Она открылась 8 октября в Фонде CajaGranada.
Расследованием пропажи занимается Национальная полиция Испании. Жалобу в правоохранительные органы 10 октября подал сам фонд.
Доставкой полотна занималась компания, специализирующаяся на перевозке произведений искусства. 25 сентября картина Пикассо была заперта на складе с другими работами, ожидавшими транспортировку в Гранаду.
Путешествие началось 2 октября, а утром 3 октября произведения искусства прибыли в Культурный центр Гранады. Во время транспортировки фургон с картинами остановился на ночь в городе Дейфонтес ― это ключевой момент в расследовании, и полиция пытается определить, была ли работа Пикассо утеряна или украдена.
Когда фургон прибыл на территорию фонда, произведения искусства начали непрерывно перемещать из машины в выставочный зал. Процесс этот проходил под видеонаблюдением. Однако тогда не удалось провести тщательную проверку всех работ, поскольку их упаковка не была должным образом пронумерована.
Менеджер выставки и сотрудники транспортной компании согласились подписать накладные до полной распаковки. Лишь 6 октября, когда все упаковки вскрыли и картины распределили, руководство выставки заметило отсутствие работы Пикассо.
«Натюрморт с гитарой» был написан Пикассо гуашью в 1921 году. По данным Ideal, картина была застрахована на сумму около 600 тыс. евро.