Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»

Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки

Пропашая картина Пабло Пикассо

Работа Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду. Об этом сообщает Euronews.

Небольшая картина размером 12,7 на 9,8 сантиметра должна была стать частью выставки «Натюрморт. La eternidad de lo inerte». Она открылась 8 октября в Фонде CajaGranada.

Расследованием пропажи занимается Национальная полиция Испании. Жалобу в правоохранительные органы 10 октября подал сам фонд. 

Доставкой полотна занималась компания, специализирующаяся на перевозке произведений искусства. 25 сентября картина Пикассо была заперта на складе с другими работами, ожидавшими транспортировку в Гранаду. 

Путешествие началось 2 октября, а утром 3 октября произведения искусства прибыли в Культурный центр Гранады. Во время транспортировки фургон с картинами остановился на ночь в городе Дейфонтес ― это ключевой момент в расследовании, и полиция пытается определить, была ли работа Пикассо утеряна или украдена. 

Когда фургон прибыл на территорию фонда, произведения искусства начали непрерывно перемещать из машины в выставочный зал. Процесс этот проходил под видеонаблюдением. Однако тогда не удалось провести тщательную проверку всех работ, поскольку их упаковка не была должным образом пронумерована. 

Менеджер выставки и сотрудники транспортной компании согласились подписать накладные до полной распаковки. Лишь 6 октября, когда все упаковки вскрыли и картины распределили, руководство выставки заметило отсутствие работы Пикассо. 

«Натюрморт с гитарой» был написан Пикассо гуашью в 1921 году. По данным Ideal, картина была застрахована на сумму около 600 тыс. евро. 

Расскажите друзьям