Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки

Когда фургон прибыл на территорию фонда, произведения искусства начали непрерывно перемещать из машины в выставочный зал. Процесс этот проходил под видеонаблюдением. Однако тогда не удалось провести тщательную проверку всех работ, поскольку их упаковка не была должным образом пронумерована.