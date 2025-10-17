Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»

Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум

Фото: Warner Bros.

Джордж Клуни («Одиннадцать друзей Оушена») и Аннетт Бенинг («Красота по-американски») получили главные роли в фильме, основанном на мемуарах писательницы Эми Блум «In Love: A Memoir of Love and Loss» («Влюбленные: Воспоминания о любви и смерти»). Режиссером проекта выступит номинант на премию «Оскар» Пол Вайц, пишет Deadline.

В книге рассказывается, как женщина помогла своему мужу с болезнью Альцгеймера принять решение об уходе из жизни через эвтаназию. Произведение признали лучшей нехудожественной книгой 2022 года по версии Time и включили в список 100 обязательных к прочтению.  Сценарий к ленте напишут Вайц и Блум.

Недавно Клуни снялся с Адамом Сэндлером в фильме  «Джей Келли». Картина режиссера Ноа Баумбаха рассказывает про голливудского актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер). Пара отправляется в путешествие по Европе на поезде, где пассажиры называют Джея Келли героем кино, однако сам он сомневается в этом. В фильме главные герои рассуждают на темы семьи, жизненного выбора и отношений с близкими.

Аннетт Бенинг сыграла вместе с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы», «Меню») в сериале «Счастливчик». Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Он станет экранизацией романа Мариссы Стейпли и расскажет о молодой женщине, которая оставила позади преступную жизнь, но вынуждена в последний раз принять свою темную сторону в отчаянной попытке убежать от прошлого.

