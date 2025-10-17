Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум

Недавно Клуни снялся с Адамом Сэндлером в фильме «Джей Келли». Картина режиссера Ноа Баумбаха рассказывает про голливудского актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер). Пара отправляется в путешествие по Европе на поезде, где пассажиры называют Джея Келли героем кино, однако сам он сомневается в этом. В фильме главные герои рассуждают на темы семьи, жизненного выбора и отношений с близкими.