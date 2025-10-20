«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру

«Яндекс» запустил программу лояльности «Свои Плюсы», которая объединяет сервисы экосистемы и позволяет пользователям получать преимущества за привычные действия.
Программа строится на трех основных элементах. Первый — баллы «Плюса», которые начисляются за использование сервисов: заказ ужина по дороге домой, поездка на такси в кино или на выставку, прослушивание музыки во время пробежки и другие. По данным «Яндекса», они становятся все более востребованными у пользователей. Так, в этом году средний объем накопленных в месяц баллов практически втрое превысил показатели прошлого года, а общее число потраченных в экосистеме баллов с 2022 года достигло порядка 72 млрд, что составляет 96% от накопленных.
Второй элемент — игровые механики и розыгрыши подарков. За выполнение индивидуальных заданий пользователи могут получать звездочки, а при достижении нужного количества предоставляются призы: промокоды на скидки до 1500 рублей, опции к мультиподписке «Яндекс Плюс» и другие бонусы.
Третий — уровни, которые включают четыре ступени, в первом сезоне это зеленый, фиолетовый, оранжевый и золотой уровни. Чем активнее пользователь, тем выше уровень, больше наград и шансов на крупные призы: гаджеты с Алисой, гастротур, путешествия, поездки и другие подарки. Каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью — набор сервисов, партнеров и наград обновляется, чтобы сохранять интерес участников. В осеннем сезоне участвуют 12 сервисов «Яндекса».
«Сегодня пользователь, который регулярно совершает покупки и другие операции в экосистеме «Яндекса», в среднем использует три сервиса каждые 90 дней, а значительная часть аудитории — шесть и более. Поэтому наша задача — помогать пользователям узнавать больше о возможностях и преимуществах сервисов «Яндекса» и наших партнеров, чтобы каждый мог выбрать для себя то, что сделает повседневную жизнь проще и удобнее», — комментирует Андрей Гевак, CEO «Яндекс Плюс AdTech».
Ранее накопление баллов и выполнение простых заданий было доступно только подписчикам «Яндекс Плюса». Теперь эти преимущества открываются для всех — к «Своим Плюсам» может присоединиться любой участник.
Программа демонстрирует, как крупные экосистемы превращают привычное взаимодействие с сервисами в вовлекающий «городской геймплей» — одновременно полезный и немного азартный.