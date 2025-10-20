Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве

«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру

Фото: Jonas Leupe/Unsplash

«Яндекс» запустил программу лояльности «Свои Плюсы», которая объединяет сервисы экосистемы и позволяет пользователям получать преимущества за привычные действия.

Программа строится на трех основных элементах. Первый — баллы «Плюса», которые начисляются за использование сервисов: заказ ужина по дороге домой, поездка на такси в кино или на выставку, прослушивание музыки во время пробежки и другие. По данным «Яндекса», они становятся все более востребованными у пользователей. Так, в этом году средний объем накопленных в месяц баллов практически втрое превысил показатели прошлого года, а общее число потраченных в экосистеме баллов с 2022 года достигло порядка 72 млрд, что составляет 96% от накопленных.

Второй элемент — игровые механики и розыгрыши подарков. За выполнение индивидуальных заданий пользователи могут получать звездочки, а при достижении нужного количества предоставляются призы: промокоды на скидки до 1500 рублей, опции к мультиподписке «Яндекс Плюс» и другие бонусы.

Третий — уровни, которые включают четыре ступени, в первом сезоне это зеленый, фиолетовый, оранжевый и золотой уровни. Чем активнее пользователь, тем выше уровень, больше наград и шансов на крупные призы: гаджеты с Алисой, гастротур, путешествия, поездки и другие подарки. Каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью — набор сервисов, партнеров и наград обновляется, чтобы сохранять интерес участников. В осеннем сезоне участвуют 12 сервисов «Яндекса».

«Сегодня пользователь, который регулярно совершает покупки и другие операции в экосистеме «Яндекса», в среднем использует три сервиса каждые 90 дней, а значительная часть аудитории — шесть и более. Поэтому наша задача — помогать пользователям узнавать больше о возможностях и преимуществах сервисов «Яндекса» и наших партнеров, чтобы каждый мог выбрать для себя то, что сделает повседневную жизнь проще и удобнее», — комментирует Андрей Гевак, CEO «Яндекс Плюс AdTech».

Ранее накопление баллов и выполнение простых заданий было доступно только подписчикам «Яндекс Плюса». Теперь эти преимущества открываются для всех — к «Своим Плюсам» может присоединиться любой участник.

Программа демонстрирует, как крупные экосистемы превращают привычное взаимодействие с сервисами в вовлекающий «городской геймплей» — одновременно полезный и немного азартный.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс