«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру

Программа строится на трех основных элементах. Первый — баллы «Плюса», которые начисляются за использование сервисов: заказ ужина по дороге домой, поездка на такси в кино или на выставку, прослушивание музыки во время пробежки и другие. По данным «Яндекса», они становятся все более востребованными у пользователей. Так, в этом году средний объем накопленных в месяц баллов практически втрое превысил показатели прошлого года, а общее число потраченных в экосистеме баллов с 2022 года достигло порядка 72 млрд, что составляет 96% от накопленных.