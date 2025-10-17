В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ

Бразильская полиция арестовала 35 человек по делу о масштабной афере, в ходе которой людям продавали молитвы, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщает Oddity Central.
Участники схемы на протяжении двух лет действовали в городе Нилополис, где организовали нечто вроде колл-центра. Злоумышленники звонили католикам, узнавали о них как можно больше, а затем продавали персонализированные молитвы, созданные с помощью ИИ. Верующих уверяли, что эти молитвы способны исцелять болезни и улучшать жизнь (каждая стоила примерно 10 долларов).
Некоторые были так впечатлены силой молитв, что заказывали новые. Другие, будучи уверены, что получают сверхъестественную помощь, платили гораздо больше.
Таким способом мошенники обманули сотни или даже тысячи людей. Жертв они находили через соцсети, где «пастор» ― лидер группы ― публиковал мотивационные послания и приглашал пользователей обратиться к нему за «божественным откровением». Когда люди попадались на удочку, операторы колл-центра пытались продать им «чудотворные» молитвы, якобы способные спасти жизнь.
35 подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в преступном сговоре. Полиция считает, что успех и долговечность мошеннической схемы связана с развитием ИИ, который подстраивался под каждого собеседника и ситуацию, создавая впечатляющие тексты.
С развитием ИИ его все чаще применяют для мошеннических целей. Недавно в Италии телефонные мошенники «развели» на деньги крупных бизнесменов, выдав себя с помощью ИИ за министра обороны.