В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ

Участники схемы на протяжении двух лет действовали в городе Нилополис, где организовали нечто вроде колл-центра. Злоумышленники звонили католикам, узнавали о них как можно больше, а затем продавали персонализированные молитвы, созданные с помощью ИИ. Верующих уверяли, что эти молитвы способны исцелять болезни и улучшать жизнь (каждая стоила примерно 10 долларов).