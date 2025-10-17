Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу

Фото: @haileybieber

Хейли Бибер сожалеет о том, что бросила школу, чтобы заняться модельным бизнесом. В этом инфлюэнсер призналась в интервью изданию The Wall Street Journal.

«Я бы не стала никому советовать так рисковать. Очевидно, у меня и так все получилось. И я действительно горжусь собой, ведь я многого смогла добиться, не окончив среднюю школу. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была к этому близка», — поделилась Бибер.

Она добавила, что училась в выпускном классе, но «обленилась» и не стала сдавать экзамены. «Я подумала: „Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа“. Теперь жалею», — подчеркнула Хейли.

В 2024 году благодаря своему бренду косметики Rhode Бибер стала самым влиятельным инфлюэнсером в сфере красоты. По оценкам Lefty, показатель EMV (Earned Media Value) бренда Бибер составил почти 2,2 млрд долларов. Добиться такого успеха Rhode помогли кампании с привлечением широкой сети инфлюэнсеров.

Недавно модель продала Rhode за 1 млрд долларов компании E.l.f. Beauty. Сделку называли одной из крупнейших в индустрии за последние годы. Бибер осталась главным креативным директором бренда.

