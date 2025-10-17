Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу

Хейли Бибер сожалеет о том, что бросила школу, чтобы заняться модельным бизнесом. В этом инфлюэнсер призналась в интервью изданию The Wall Street Journal.



«Я бы не стала никому советовать так рисковать. Очевидно, у меня и так все получилось. И я действительно горжусь собой, ведь я многого смогла добиться, не окончив среднюю школу. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была к этому близка», — поделилась Бибер.