В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году

«Изотерма» не имела статуса объекта культурного наследия. В 2021 году дом-коммуну за 1,1 млрд рублей приобрела компания «Тэра». По данным телеграм-канала «Стройки — и точка», на месте конструктивистского здания площадью 3486 квадратных метров появится жилой комплекс, рассчитанный на 87 квартир, с подземной парковкой на 40 мест. После завершения работ площадь комплекса увеличится почти в три раза и достигнет 9025 квадратных метров.