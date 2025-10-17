В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году

На пересечении Рождественки и Нижнего Кисельного переулка в центре Москвы начали снос дома-коммуны «Изотерма». Об этом в соцсетях сообщил гид Петр Посмаков.
«Не представляю без этого дома Москву. На моих экскурсиях он всегда вызывал восторг. Теперь буду рассказывать о нем в прошлом», — написал Посмаков.
Семиэтажное здание в стиле конструктивизма построили в 1930 году по проекту архитектора Николая Колли для жилищно-строительного кооперативного товарищества «Изотерма». В 2000-е жилую часть дома признали аварийной и расселили. В последние годы в коммуне располагались офисные помещения.
Здание можно увидеть в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». В одной из сцен Данила Багров выходит из такси прямо у арки дома.
«Изотерма» не имела статуса объекта культурного наследия. В 2021 году дом-коммуну за 1,1 млрд рублей приобрела компания «Тэра». По данным телеграм-канала «Стройки — и точка», на месте конструктивистского здания площадью 3486 квадратных метров появится жилой комплекс, рассчитанный на 87 квартир, с подземной парковкой на 40 мест. После завершения работ площадь комплекса увеличится почти в три раза и достигнет 9025 квадратных метров.