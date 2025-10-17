Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца

В преддверии Дня отца российский бренд мужской одежды Cerca Trova представил свою первую имиджевую съемку.
Визуальная история рассказывает о преемственности и связи поколений, отце и сыне. Проект стал манифестом бренда: стиль — это не тренд, а состояние, которое передается с именем, с кровью, с традицией.
Навеянная эстетикой олд-мани и ностальгией по девяностым, съемка отражает мужской вкус и гармонию. Молодость и энергия сына переплетаются с достоинством и спокойной уверенностью отца — вместе они воплощают идею преемственности, лежащую в основе философии Cerca Trova.
Съемка проходила в Садах Сколково. Там команда нашла уникальное мощное дерево, ставшее метафорой жизни, семьи и связи поколений.
«Мы не продаем одежду — мы транслируем состояние мужчины, который не нуждается в лишних доказательствах. Наш стиль — это язык уверенности, простоты и благородства», — отметили в команде бренда.