«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу

Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца

Фото: Cerca Trova

В преддверии Дня отца российский бренд мужской одежды Cerca Trova представил свою первую имиджевую съемку.

Визуальная история рассказывает о преемственности и связи поколений, отце и сыне. Проект стал манифестом бренда: стиль — это не тренд, а состояние, которое передается с именем, с кровью, с традицией.

Навеянная эстетикой олд-мани и ностальгией по девяностым, съемка отражает мужской вкус и гармонию. Молодость и энергия сына переплетаются с достоинством и спокойной уверенностью отца — вместе они воплощают идею преемственности, лежащую в основе философии Cerca Trova.

1/5
© Cerca Trova
2/5
© Cerca Trova
3/5
© Cerca Trova
4/5
© Cerca Trova
5/5
© Cerca Trova

Съемка проходила в Садах Сколково. Там команда нашла уникальное мощное дерево, ставшее метафорой жизни, семьи и связи поколений.

«Мы не продаем одежду — мы транслируем состояние мужчины, который не нуждается в лишних доказательствах. Наш стиль — это язык уверенности, простоты и благородства», — отметили в команде бренда.

