Итальянская федерация издателей газет (FIEG) направила официальную жалобу в Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom) на американскую корпорацию Google. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной стал новый инструмент поиска от Google — «Обзор от ИИ» (AI Overviews). Издатели называют его «убийцей трафика».
По данным итальянских медиа, американский IT-гигант неправомерно использует их публикации, чтобы создавать автоматические сводки. Это приводит к сокращению посещаемости сайтов изданий и потере доходов от рекламы.
В итоге данная ситуация может иметь «серьезные последствия для экономической устойчивости и разнообразия СМИ, включая все риски, связанные с отсутствием прозрачности и распространением дезинформации в демократических дебатах», — говорится в заявлении.
Аналогичный иск на Google в феврале подала компания Chegg, предоставляющая услуги онлайн-образования. В СМИ утверждали, что создаваемые поисковым гигантом обзоры с использованием искусственного интеллекта подрывают спрос на оригинальный контент и мешают издателям конкурировать.
В прошлом месяце на Google пожаловалась компания Penske Media — владелец изданий Rolling Stone, Billboard и Variety. Там также утверждали, что генерируемые искусственным интеллектом (ИИ) сводки без согласия используют журналистские материалы и снижают трафик на их сайтах.
В СМИ тогда заявили, что около 20% поисковых запросов Google, ссылающихся на сайты, теперь показывают AI Overviews, и эта доля, как ожидается, будет расти. Согласно данным издания, партнерский доход Penske Media упал более чем на треть от пикового значения к концу 2024 года из-за снижения поискового трафика.
«Мы обязаны активно бороться за будущее цифровых медиа и сохранять их целостность, ведь все это находится под угрозой из-за текущих действий Google», — сказал глава компании Джей Пенске.
В Google в ответ на иск ответили, что AI Overviews делает поиск более полезным и стимулирует его использование, создавая новые возможности для обнаружения контента. «Компания намерена защищаться от этих необоснованных претензий», — писал CNN.