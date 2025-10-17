В Москве снесут приют «Дубовая роща» ради трамвайных путей. В нем живут более 750 собак

В Москве снесут приют для бездомных животных «Дубовая роща» ради строительства трамвайных путей.
Сейчас уже демонтируют ангары рядом с приютом, реконструируют железнодорожные платформы станции Останкино и готовят территорию для реализации проекта.
Приют, существующий с 2008-го, всего два года назад прошел масштабную реконструкцию. На нее было потрачено более 180 млн рублей. После многих лет ожидания животные наконец получили утепленные вольеры и надлежащие условия.
«Мы все еще не знаем, что будет с приютом. Новой территории нет. На все запросы в инстанции приходят отписки. Что ждет 750 собак, страшно представить. Старички, несоциализированные и больные „хвостики“ особенно уязвимы», — рассказали в «Дубовой роще».
Сотрудники приюта призвали общественность к максимальной огласке ситуации: «Репосты собак, готовых ехать домой, сейчас особенно важны».