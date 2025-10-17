В Москве снесут приют «Дубовая роща» ради трамвайных путей. В нем живут более 750 собак

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Кинофестиваль Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»

В Москве снесут приют «Дубовая роща» ради трамвайных путей. В нем живут более 750 собак

В Москве снесут приют для бездомных животных «Дубовая роща» ради строительства трамвайных путей.

Сейчас уже демонтируют ангары рядом с приютом, реконструируют железнодорожные платформы станции Останкино и готовят территорию для реализации проекта.

Приют, существующий с 2008-го, всего два года назад прошел масштабную реконструкцию. На нее было потрачено более 180 млн рублей. После многих лет ожидания животные наконец получили утепленные вольеры и надлежащие условия.

«Мы все еще не знаем, что будет с приютом. Новой территории нет. На все запросы в инстанции приходят отписки. Что ждет 750 собак, страшно представить. Старички, несоциализированные и больные „хвостики“ особенно уязвимы», — рассказали в «Дубовой роще».

Сотрудники приюта призвали общественность к максимальной огласке ситуации: «Репосты собак, готовых ехать домой, сейчас особенно важны».

