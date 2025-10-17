Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли

Коллеги Фрейли по группе Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс написали в заявлении: «Мы опустошены известием о кончине Эйса Фрейли. Он был очень значимым и незаменимым рок-солдатом в самые важные этапы истории группы. Он есть и всегда будет частью наследия Kiss. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто любил его, включая наших поклонников по всему миру».