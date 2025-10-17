Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли

Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images

Ушел из жизни Пол Дэниел Эйс Фрейли — сооснователь, вокалист и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss. Ему было 74 года.  О смерти музыканта сообщила его семья, пишет Variety.

Фрейли умер в Морристауне от травм, полученных при падении в прошлом месяце. По данным TMZ, у рокера произошло кровоизлияние в мозг. 

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Мы бережно храним все лучшие воспоминания о нем, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других.  Масштаб его ухода колоссален», — передает издание слова близких.

Коллеги Фрейли по группе Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс написали в заявлении: «Мы опустошены известием о кончине Эйса Фрейли. Он был очень значимым и незаменимым рок-солдатом в самые важные этапы истории группы. Он есть и всегда будет частью наследия Kiss. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто любил его, включая наших поклонников по всему миру».

Фрейли был участником Kiss, созданной гитаристом Полом Стэнли и басистом Джином Симмонсом, с  начала образования группы в 1973-м до 1982 года. В конце 1990-х гитарист снова играл в коллективе после воссоединения. Эйс был автором хитов «Cold Gin», «Parasite», «Shock Me», «Talk to Me».

Группа Kiss оказала влияние на целое поколение рок-музыкантов. Музыканты выступали в театральном гриме и костюмах — сам рокер выходил на сцену под псевдонимом Space Ace с серебряными звездами на лице.

После ухода из Kiss Фрейли продолжил сольную карьеру. 1 ноября 2011 года вышла его автобиография «No Regrets».

