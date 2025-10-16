Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов

Фото: Aleksander Saks/Unpslash

Продажи высокобелковых йогуртов и молочных десертов в рознице с июля 2024 года по июнь 2025 года увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовании компании NTech.

По данным NTech, с июля 2024 по июнь 2025 года продажи высокобелковых молочных продуктов выросли на 52% в объеме и на 182% в денежном выражении, достигнув 25 тыс. тонн и 12 млрд рублей соответственно. По прогнозам, в 2025 году объем рынка высокобелковых продуктов достигнет 80 млрд рублей против 52 млрд годом ранее.

Эксперты отмечают, что тренд на продукты с протеином выходит за пределы фитнес-залов. Белковая продукция становится частью здорового повседневного рациона у разных людей.

«Спрос формируют не только спортсмены, но и общее стремление к ЗОЖ. Для многих потребителей наличие слов „протеин“ или „витамины“ на упаковке само по себе становится аргументом», — сказал Леонид Ардалионов из NTech.

На востребованность обогащенных продуктов обращают внимание рестораторы, которые начали включать такую еду и напитки в меню. Например, кофейной сети «Дринкит» гости могут добавлять в блюда протеин, витамины D3 и K2 или коллаген. 

