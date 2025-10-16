На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек

Около 3000 британцев подали в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson из‑за детской присыпки, которая могла содержать асбест, пишет газета The Guardian. Коллективный иск поступил в Верховный суд Лондона.
Заявители утверждают, что у них или у членов их семей развился рак яичников или мезотелиома из‑за использования этого средства. Сумма претензий оценивается более чем в один млрд фунтов стерлингов.
Истцы уверены, что компания скрывала опасность продукта от населения. Несколько лет назад Johnson & Johnson заменила тальк в его составе кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.
В компании отрицают обвинения. Представитель J&J сказал, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствовал требованиям законодательства, не содержал асбеста и не вызывал рак. Адвокат истцов Майкл Роулинсон подчеркнул, что «в мире очень мало, если вообще есть, коммерчески эксплуатируемых месторождений талька, которые не содержат асбеста».
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), мезотелиома почти всегда вызывается воздействием асбеста и обычно образуется в легких после вдыхания микроскопических волокон. Джанет Фушилло, 75 лет, которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.
Еще одна заявительница, Патриция Энджелл, рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. «Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J», — поделилась Патриция.