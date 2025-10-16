На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек

Истцы уверены, что компания скрывала опасность продукта от населения. Несколько лет назад Johnson & Johnson заменила тальк в его составе кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.