На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Кинофестиваль Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context

На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек

Фото: Mike Mozart/Flickr

Около 3000 британцев подали в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson из‑за детской присыпки, которая могла содержать асбест, пишет газета The Guardian. Коллективный иск поступил в Верховный суд Лондона.

Заявители утверждают, что у них или у членов их семей развился рак яичников или мезотелиома из‑за использования этого средства. Сумма претензий оценивается более чем в один млрд фунтов стерлингов.

Истцы уверены, что компания скрывала опасность продукта от населения. Несколько лет назад Johnson & Johnson заменила тальк в его составе кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.

В компании отрицают обвинения. Представитель J&J сказал, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствовал требованиям законодательства, не содержал асбеста и не вызывал рак. Адвокат истцов Майкл Роулинсон подчеркнул, что «в мире очень мало, если вообще есть, коммерчески эксплуатируемых месторождений талька, которые не содержат асбеста».

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), мезотелиома почти всегда вызывается воздействием асбеста и обычно образуется в легких после вдыхания микроскопических волокон. Джанет Фушилло, 75 лет, которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.

Еще одна заявительница, Патриция Энджелл, рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. «Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J», — поделилась Патриция.

