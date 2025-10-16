Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Кинофестиваль Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context

Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия

Фото: mos.ru

Жители района Свиблово направили письмо в международную организацию ЮНЕСКО с просьбой взять местные гаражи под охрану и включить их в Список Всемирного наследия. Об этом сообщает издание «Москвич Mag».

«Москвич Mag» добавляет, что общественники попытались так привлечь внимание к проблеме массовой застройки территорий жилыми кварталами и бизнес-центрами. «Уничтожение гаражей — это не просто снос ветхих построек, это разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье на микроуровне», — говорится в тексте документа.

Авторы письма считают, что снос объектов повредит населению. «Лишая мужчину его места силы, мы лишаем его важного инструмента психологической адаптации, что неминуемо сказывается на атмосфере в семье. Мы наблюдаем тревожную тенденцию: там, где исчезают гаражи, растет статистика разводов и падает рождаемость», — утверждают жители.

Недавно стало известно, что конструктивистскую АТС у метро «Третьяковская» снесут, чтобы построить премиальный ЖК. Это первая московская АТС и памятник культурного наследия. На ее месте появятся 17 тыс. «квадратов» роскошной недвижимости.

Расскажите друзьям
Теги:
ЮНЕСКО