Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия

«Москвич Mag» добавляет, что общественники попытались так привлечь внимание к проблеме массовой застройки территорий жилыми кварталами и бизнес-центрами. «Уничтожение гаражей — это не просто снос ветхих построек, это разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье на микроуровне», — говорится в тексте документа.