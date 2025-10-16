Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия

Жители района Свиблово направили письмо в международную организацию ЮНЕСКО с просьбой взять местные гаражи под охрану и включить их в Список Всемирного наследия. Об этом сообщает издание «Москвич Mag».
«Москвич Mag» добавляет, что общественники попытались так привлечь внимание к проблеме массовой застройки территорий жилыми кварталами и бизнес-центрами. «Уничтожение гаражей — это не просто снос ветхих построек, это разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье на микроуровне», — говорится в тексте документа.
Авторы письма считают, что снос объектов повредит населению. «Лишая мужчину его места силы, мы лишаем его важного инструмента психологической адаптации, что неминуемо сказывается на атмосфере в семье. Мы наблюдаем тревожную тенденцию: там, где исчезают гаражи, растет статистика разводов и падает рождаемость», — утверждают жители.
Недавно стало известно, что конструктивистскую АТС у метро «Третьяковская» снесут, чтобы построить премиальный ЖК. Это первая московская АТС и памятник культурного наследия. На ее месте появятся 17 тыс. «квадратов» роскошной недвижимости.