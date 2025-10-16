Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Кинофестиваль Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России

Фото: beatfilmfestival.ru

С 13 по 23 ноября в Москве, Петербурге, Казани и еще 18 городах пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend.

В каждом городе покажут международную программу фестиваля, два блока документального кино и Best of Beat — самые популярные фильмы Beat Film Festival последних лет.

Откроет фестиваль картина «Добро пожаловать в Линчлэнд». В ней о вселенной Дэвида Линча зрителям расскажу любимые актеры американского режиссера: Кайл Маклоклен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где картину представил сын скончавшегося режиссера.

В числе других картин фестиваля «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса о немецком художнике и «Я — Мартин Парр» о фотографе агентства Magnum. Будут показаны также фильмы об архитектуре и дизайне: «Время брутализма», «Модернизм, Inc.» и «Два стула» с участием Кенго Кумы и Гарри Нуриева.

В российской программе участвуют «Семейный портрет», «Дача-Культ», «Взаимопонимание» и «Трезвое село». В подборку Best of Beat попали «Мишель Гондри: DIY», «Майкл и его джорданы» и «Двадцать лет со Смешариками».

Билеты доступны на «Афише».

