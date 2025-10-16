Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Ники Минаж пригрозила, что отменит выпуск нового альбома. Он должен выйти в марте 2026-го, пишет HypeBeast.

«Хорошо, я больше не собираюсь выпускать альбом. Больше никакой музыки», — написала Минаж в соцсетях. Она также обратилась к Jay-Z: «Надеюсь, теперь ты счастлив». И затем попрощалась с фанатами: «Пока, Барбз (так певица называет своих поклонников. — Прим. ред.). Люблю вас на всю жизнь».

Издание HypeBeast утверждает, что заявление Минаж стало следствием давней вражды исполнителей. Она связана со спорами о доле Минаж в стриминговом сервисе Tidal. Минаж обвинила в своих постах неких неуказанных деятелей индустрии в том, что они активно работают против нее, чтобы подавить ее успех и контролировать ее карьеру.

Позднее музыкантка опровергла свое предыдущее утверждение о том, что она уходит из музыки, и заверила своих подписчиков, что по-прежнему полностью контролирует свою карьеру.

Сервис Tidal был запущен в 2015 году и должен был стать альтернативой Spotify и Apple Music. Минаж ранее обвинила Jay-Z и его команду Roc Nation в манипуляциях и нежелании делиться доходами после продажи Tidal. Артистка утверждала, что ей предложили всего 1 млн долларов, тогда как ее доля могла бы стоить около 9 миллионов.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple