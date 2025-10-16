Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома

Ники Минаж пригрозила, что отменит выпуск нового альбома. Он должен выйти в марте 2026-го, пишет HypeBeast.
«Хорошо, я больше не собираюсь выпускать альбом. Больше никакой музыки», — написала Минаж в соцсетях. Она также обратилась к Jay-Z: «Надеюсь, теперь ты счастлив». И затем попрощалась с фанатами: «Пока, Барбз (так певица называет своих поклонников. — Прим. ред.). Люблю вас на всю жизнь».
Издание HypeBeast утверждает, что заявление Минаж стало следствием давней вражды исполнителей. Она связана со спорами о доле Минаж в стриминговом сервисе Tidal. Минаж обвинила в своих постах неких неуказанных деятелей индустрии в том, что они активно работают против нее, чтобы подавить ее успех и контролировать ее карьеру.
Позднее музыкантка опровергла свое предыдущее утверждение о том, что она уходит из музыки, и заверила своих подписчиков, что по-прежнему полностью контролирует свою карьеру.
Сервис Tidal был запущен в 2015 году и должен был стать альтернативой Spotify и Apple Music. Минаж ранее обвинила Jay-Z и его команду Roc Nation в манипуляциях и нежелании делиться доходами после продажи Tidal. Артистка утверждала, что ей предложили всего 1 млн долларов, тогда как ее доля могла бы стоить около 9 миллионов.