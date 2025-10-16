Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года

20 лет назад Сесилия и Анук встретились на фотосессии в Мексике. Сесилия тогда работала ассистентом фотографа, а Анук была никому не известной моделью. Та съемка сделала Ферранд знаменитой. Воссоединение двух бывших коллег перевернет жизнь Сесилии, обещает описание книги.