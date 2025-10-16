Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года

Фото: robinnelee

Писательница Робин Ли, чей дебютный роман «Мысль о тебе» лег в основу одноименного фильма с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным, выпустит свою вторую книгу летом 2026 года. Об этом написал Variety.

Новый роман будет называться «Crash Into Me» (дословно — «Врежься в меня»). Он расскажет о жене и матери двух детей Сесилии Чен, которая неоотно переезжает из Парижа в Лос-Анджелес из-за работы мужа. 

Завязкой истории станет автокатастрофа, в которую попадет героиня. Ее машина столкнется с другой, за рулем которой окажется женщина по имени Анук Ферранд, с которой Сесилия некогда была знакома. 

20 лет назад Сесилия и Анук встретились на фотосессии в Мексике. Сесилия тогда работала ассистентом фотографа, а Анук была никому не известной моделью. Та съемка сделала Ферранд знаменитой. Воссоединение двух бывших коллег перевернет жизнь Сесилии, обещает описание книги.

Будущая книга описывается как «сексуальная и завораживающая», «смелая и свежая». Она, как отмечают издатели, расскажет о любви, страсти и самопознании, а также о сложностях творчества, браке, женской дружбе и материнстве.

«Я хотела соблазнить своих читателей привилегированным, гламурным фоном и неопределенным будущим. Увлечь их в неожиданное путешествие. Показать им мир с другой стороны. И дать им пищу для размышлений», — поделилась Ли.

Издательство St. Martin’s Press приобрело права на издание романа в Северной Америке. Релиз запланирован на 7 июля 2026 года. В Великобритании книгу опубликует Penguin Michael Joseph, это случится 9 июля.

Робин Ли родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Йельский университет и юридический факультет Колумбийского университета. Она писательница, продюсер и актриса. Недавно ее можно было увидеть в мини-сериале Netflix «Калейдоскоп» с Джанкарло Эспозито. 

