Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры

Фото: phygitalsport.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьные уроки физкультуры модули фиджитал-спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Сейчас модули уроков физкультуры проводятся по 32 видам спорта. Минспорт предложил скорректировать список и включить в него фиджитал-спорт и лыжные гонки. Глава Минпросвещения поддержал инициативу.

«Это одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения», — сказал Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство вместе с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта ведет разработку проекта такого факультатива.

Фиджитал-спорт объединяет два формата. Участники соревнуются в видеоигре и ее реальном аналоге, например, в симуляторе футбола и настоящем мини-футболе.

