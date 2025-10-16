Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы

Суд в Китае удовлетворил иск на развод местной жительницы спустя шесть лет после того, как муж столкнул ее со скалы в Таиланде. О случае пишет South China Morning Post.
38-летняя Ван Нань, более известная в интернете как Ван Нуаньнуань, познакомилась с мужем Юем в мае 2017 года, спустя два месяца они поженились. В 2019 году пара отдыхала в Таиланде. Когда супруги гуляли по национальному парку, Юй скинул женщину с 34-метровой скалы. На тот момент Ван Нань была на третьем месяце беременности. Она выжила, но потеряла ребенка.
Юй позже признался, что пытался убить жену, чтобы унаследовать ее активы и погасить игровые долги. В сентябре 2023 года Ван подала ходатайство о расторжении брака в Народный суд района Циньхуай в Нанкине, в восточной китайской провинции Цзянсу.
Однако сразу развести пару не могли из-за того, что обвиняемый находился в заключении в Таиланде. Позже его приговорили к 33 годам тюрьмы. На судебных заседаниях он присутствовал в режиме онлайн. Более того, он потребовал от Ван 4 млн долларов (около 322 млн рублей) за «душевные страдания и потерю молодости».
Суд встал на сторону женщины и развел пару. Он также обязал бывшего мужа выплатить Ван Нань 500 тыс. юаней (более 5,5 млн рублей) в качестве компенсации.
Ван рассказала об этом в соцсетях, ролик посмотрели почти 60 млн раз. «Этого нелегко добиться. Все девушки за тебя рады», — написала одна из подписчиц.
Нань также рассказала в соцсетях, что родила сына. Он появился на свет в зарубежной клинике с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).