Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы

Фото: Антон Ламмерт/Unplash

Суд в Китае удовлетворил иск на развод местной жительницы спустя шесть лет после того, как муж столкнул ее со скалы в Таиланде. О случае пишет South China Morning Post.

38-летняя Ван Нань, более известная в интернете как Ван Нуаньнуань, познакомилась с мужем Юем в мае 2017 года, спустя два месяца они поженились. В 2019 году пара отдыхала в Таиланде. Когда супруги гуляли по национальному парку, Юй скинул женщину с 34-метровой скалы. На тот момент Ван Нань была на третьем месяце беременности. Она выжила, но потеряла ребенка.

Юй позже признался, что пытался убить жену, чтобы унаследовать ее активы и погасить игровые долги. В сентябре 2023 года Ван подала ходатайство о расторжении брака в Народный суд района Циньхуай в Нанкине, в восточной китайской провинции Цзянсу.  

Однако сразу развести пару не могли из-за того, что обвиняемый находился в заключении в Таиланде. Позже его приговорили к 33 годам тюрьмы. На судебных заседаниях он присутствовал в режиме онлайн. Более того, он потребовал от Ван 4 млн долларов (около 322 млн рублей) за «душевные страдания и потерю молодости».

Суд встал на сторону женщины и развел пару. Он также обязал бывшего мужа выплатить Ван Нань 500 тыс. юаней (более 5,5 млн рублей) в качестве компенсации.

Ван рассказала об этом в соцсетях, ролик посмотрели почти 60 млн раз. «Этого нелегко добиться. Все девушки за тебя рады», — написала одна из подписчиц.

Нань также рассказала в соцсетях, что родила сына. Он появился на свет в зарубежной клинике с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

