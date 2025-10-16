Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы

38-летняя Ван Нань, более известная в интернете как Ван Нуаньнуань, познакомилась с мужем Юем в мае 2017 года, спустя два месяца они поженились. В 2019 году пара отдыхала в Таиланде. Когда супруги гуляли по национальному парку, Юй скинул женщину с 34-метровой скалы. На тот момент Ван Нань была на третьем месяце беременности. Она выжила, но потеряла ребенка.