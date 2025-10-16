Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Зверь во мне», в котором снялись Клэр Дейнс («Звездная пыль», «Тэмпл Грандин») и Мэттью Риз («Перри Мейсон», «Прекрасный день по соседству»).

Проект выйдет на стриминговом сервисе 13 ноября. Он расскажет о писательнице Эгги Виггс, переживающей горе. Ее судьба переплетается с жизнью мужчины по имени Найл Джарвис, которого некогда обвиняли в убийстве.

Много лет назад жена мужчины таинственным образом исчезла. Виггс решает узнать правду о случившемся с ней и становится буквально одержима Джарвисом. Ее демоны вырываются наружу и становятся опасны.
 

Видео:&nbsp;Netflix/YouTube

В трейлере Виггс рассказывает, что Джарвис переехал в дом по соседству от нее. Женщина задумывается, не стоит ли ей написать книгу о мужчине. «В тебе есть жажда крови», — говорит ей вскоре за обедом Джарвис.

Подруги Виггс недоумевают, почему она хочет проводить время с вероятным преступником. «Тебе нужна помощь, Эгги. Ты скорее придумаешь убийство, чем взглянешь в зеркало», — говорит одна из них.

Создателем шоу выступил Гейб Роттер. Шоураннером стал Говард Гордон. В актерский состав вошли Бриттани Сноу, Натали Моралес, Джонатан Бэнкс, Тим Гини, Дэвид Лайонс, Эттьенн Парк, Дейрдре О’Коннелл и Ализ Шеннон.

Дейнс стала исполнительным продюсером проекта наряду с Джоди Фостер, Конаном О’Брайеном, Гордоном и Роттером. Команду шоу составили также Джефф Росс, Дэвид Киссинджер и Дэниел Перл, известный по «Американской истории преступлений».

Роттер задумал «Зверя во мне» около шести или семи лет назад. Тогда он написал оригинальный сценарий ленты, и его главным героем был мужчина. Когда материал не вызвал интереса у студий и режиссеров, сценарист переписал текст и сделал центральной фигурой Эгги.

После этого Роттер связался с Киссинджером, который в свою очередь заинтересовал проектом других своих коллег, в частности Фостер. Та согласилась стать исполнительным продюсером и режиссером сериала.

При этом актриса не захотела исполнить роль Эгги Виггс и предложила ее Дейнс. Четыре года спустя Netflix решился реализовать проект. Фостер отказалась от его режиссуры, но сохранила за собой позицию продюсера.
 

