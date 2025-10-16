Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры

Американский актер Киану Ривз рассказал в подкасте «New Heights», что в начале карьеры его вынудили изменить имя. Об этом написал Entertainment Weekly.
Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» поделился, что один из его первых менеджеров в США посоветовал ему выбрать сценический псевдоним. «Вот такое было „добро пожаловать в Голливуд“», — пошутил Ривз.
Актер вспомнил, что, будучи 20-летним, он прогуливался по пляжу в Калифорнии и недоумевал, что ему делать с собственным именем. Он подумал, что мог бы представляться своим вторым именем — Чарльз, или Чак.
«Я вырос на улице под названием Спадина, так что я подумывал о Чаке Спадина. А потом был какой-то вариант с Темплтоном. Затем я стал Кей Си Ривзом. Меня упоминали в титрах как К.С.Ривза», — заявил Киану.
Ривз действительно числится как Кей Си Ривз в титрах фильма «Диснейленд», согласно данным портала iMDb. По словам актера, этим именем он представлялся недолго. Спустя несколько месяцев Киану отказался от этой идеи.
«Потом я не мог это делать. Однажды в пришел на прослушивание, и мне сказали: „Кей Си Ривз“. А я даже не ответил. Через полгода я решил: „Я не буду этого делать“. Вот это голливудский момент», — сказал артист.
В 2017 году Ривз уже упоминал в шоу Джимми Фэллона, что использовал имя Темплтон Пейдж Тейлор в начале карьеры. «Оно идеально, потому что единственное, что они могли сказать, — это „Давайте оставим Киану Ривза“», — смеялся тогда Фэллон.
Леонардо Ди Каприо также рассказывал, что агент советовал ему сменить имя, поскольку его собственное якобы «слишком этническое». Будущий лауреат «Оскара» мог стать Ленни Уильямсом, но его отец был категорически против.