Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры

«Потом я не мог это делать. Однажды в пришел на прослушивание, и мне сказали: „Кей Си Ривз“. А я даже не ответил. Через полгода я решил: „Я не буду этого делать“. Вот это голливудский момент», — сказал артист.



В 2017 году Ривз уже упоминал в шоу Джимми Фэллона, что использовал имя Темплтон Пейдж Тейлор в начале карьеры. «Оно идеально, потому что единственное, что они могли сказать, — это „Давайте оставим Киану Ривза“», — смеялся тогда Фэллон.



Леонардо Ди Каприо также рассказывал, что агент советовал ему сменить имя, поскольку его собственное якобы «слишком этническое». Будущий лауреат «Оскара» мог стать Ленни Уильямсом, но его отец был категорически против.