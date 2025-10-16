Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве

Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Риз Уизерспун представила свой дебютный роман «Gone Before Goodbye». Его она написала в соавторстве с писателем Харланом Кобеном, пишет Associated Press.

Для актрисы книга стала дебютной литературной работой. Она представляет собой триллер в духе саспенса, ориентированный на взрослую аудиторию. 

В основе книги — оригинальная идея Уизерспун. В центре сюжета — военный хирург Мэгги МакКейб. Столкнувшись с профессиональными неудачами, женщина начинает делать пластические операции.

«У меня никогда в жизни не было идеи для персонажа. Она словно жила у меня в голове, и я поняла, что мне придется что-то с этим делать», — призналась актриса.

Уизерспун рассказала, что была давней фанаткой творчества Кобена. Она познакомилась с писателем девять лет назад. Когда Риз решила написать книгу, она сразу обратилась к нему.

«Я с опаской отнесся к идее сотрудничества. Но когда она начала рассказывать о частных врачах, которые нелегально приезжают и делают операции очень богатым людям, а потом с ними что-то шло не так… Мне это понравилось. Идеи сразу хлынули потоком», — говорил Кобен.

Права на экранизацию книги еще не проданы. Оба автора отмечают, что хотят, чтобы книга сначала понравилась читателям.

Харлан Кобен — американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью», «Не отпускай», «Победитель». Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав».

Уизерспун в 2017 году открыла свой книжный клуб, который быстро завоевал популярность благодаря ее увлечению литературой и любви к книгам. Актриса также экранизировала несколько произведений, которые выбрали в ее клубе. Например, книгу «Дикая» Шерил Стрейд о ее путешествии по Тихоокеанскому хребту, роман Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» о мамах, чьи дети учатся в одной школе, «Свет в океане» — о паре, живущей на удаленном маяке.

Расскажите друзьям