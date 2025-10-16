Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге

Риз Уизерспун представила свой дебютный роман «Gone Before Goodbye». Его она написала в соавторстве с писателем Харланом Кобеном, пишет Associated Press.
Для актрисы книга стала дебютной литературной работой. Она представляет собой триллер в духе саспенса, ориентированный на взрослую аудиторию.
В основе книги — оригинальная идея Уизерспун. В центре сюжета — военный хирург Мэгги МакКейб. Столкнувшись с профессиональными неудачами, женщина начинает делать пластические операции.
«У меня никогда в жизни не было идеи для персонажа. Она словно жила у меня в голове, и я поняла, что мне придется что-то с этим делать», — призналась актриса.
Уизерспун рассказала, что была давней фанаткой творчества Кобена. Она познакомилась с писателем девять лет назад. Когда Риз решила написать книгу, она сразу обратилась к нему.
«Я с опаской отнесся к идее сотрудничества. Но когда она начала рассказывать о частных врачах, которые нелегально приезжают и делают операции очень богатым людям, а потом с ними что-то шло не так… Мне это понравилось. Идеи сразу хлынули потоком», — говорил Кобен.
Права на экранизацию книги еще не проданы. Оба автора отмечают, что хотят, чтобы книга сначала понравилась читателям.
Харлан Кобен — американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью», «Не отпускай», «Победитель». Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав».
Уизерспун в 2017 году открыла свой книжный клуб, который быстро завоевал популярность благодаря ее увлечению литературой и любви к книгам. Актриса также экранизировала несколько произведений, которые выбрали в ее клубе. Например, книгу «Дикая» Шерил Стрейд о ее путешествии по Тихоокеанскому хребту, роман Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» о мамах, чьи дети учатся в одной школе, «Свет в океане» — о паре, живущей на удаленном маяке.