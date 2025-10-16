Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы

Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса

Фото: Paramount Pictures/YouTube

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер хоррора «Примат». Он выйдет в зарубежный кинопрокат 9 января.

Фильм расскажет о группе друзей, которые отправились в отпуск в тропики. Там герои встретили милого шимпанзе, которого прозвали Бен. Животное, сперва очаровавшее героев, вскоре превратило их каникулы в ужасающую историю о выживании. 
 

Видео: Paramount Pictures/YouTube

Картину поставил режиссер Йоханнес Робертс, известный по лентам «Синяя бездна», «По ту сторону двери» и «Обитель зла: Раккун-Сити». В актерский состав проекта вошли Джессика Александер, Джонни Секвойя, Кевин МакНэлли, Трой Коцур.

Сценарий фильма написали Эрнест Риера и Йоханес Робертс. Продюсерами стали Уолтер Хамада, Джон Холджес, Брэдли Пильц и другие. 

