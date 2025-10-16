Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер хоррора «Примат». Он выйдет в зарубежный кинопрокат 9 января.
Фильм расскажет о группе друзей, которые отправились в отпуск в тропики. Там герои встретили милого шимпанзе, которого прозвали Бен. Животное, сперва очаровавшее героев, вскоре превратило их каникулы в ужасающую историю о выживании.
Видео: Paramount Pictures/YouTube
Картину поставил режиссер Йоханнес Робертс, известный по лентам «Синяя бездна», «По ту сторону двери» и «Обитель зла: Раккун-Сити». В актерский состав проекта вошли Джессика Александер, Джонни Секвойя, Кевин МакНэлли, Трой Коцур.
Сценарий фильма написали Эрнест Риера и Йоханес Робертс. Продюсерами стали Уолтер Хамада, Джон Холджес, Брэдли Пильц и другие.