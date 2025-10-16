Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»

В Большом театре прошла церемония награждения литературной премией «Ясная Поляна». Имена лауреатов опубликовали в телеграм-канале музея-усадьбы Льва Толстого.
В номинации «Современная русская проза» победил Сухбат Афлатуни с романом «Катехон». Он получил главный приз ― 3 млн рублей.
Среди иностранной литературы награду взял китайский писатель Мо Янь за роман «Смерть пахнет сандалом». Вместе с ним лауреатами стали переводчики книги на русский ― Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин.
В категории «Личность» отметили Наталию Солженицыну «за ясную гражданскую позицию в отстаивании идеалов добра и милосердия; за многолетнюю помощь жертвам трагических событий ХХ века; за просветительскую деятельность и труд по изданию литературного наследия Александра Исаевича Солженицына».
Сания Биккина победила в номинации «Молодость» за повесть «Перемещенные», а Василий Тюхин ― в категории «Пропущенные шедевры» за перевод романа «Генерал мертвой армии» Исмаиля Кадарэ на русский язык.
Эта церемония вручения литературной награды «Ясная Поляна» стала уже 23-й по счету. Премию учредили Музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics.