Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах

Фото: Warner Bros.

В российский прокат вновь выйдут все части фильмов о «Гарри Поттере». Информация об этом появилась на сайтах сетей кинотеатров.

Сеансы пройдут с 5 ноября по 25 декабря в 22 городах ― Москве, Казани, Рязани, Самаре, Пензе, Челябинске и других. Прокат будет неофициальным ― фильмы покажут перед российскими короткометражками.

5 и 6 ноября запланированы показы «Гарри Поттера и Философского камня», 12 и 13 ноября ― «Гарри Поттера и Тайной комнаты», 19 и 20 ноября ― «Гарри Поттера и узника Азкабана». 26 и 27 ноября можно будет купить билет на «Гарри Поттера и Кубок огня», 3 и 4 декабря ― на «Гарри Поттера и Орден Феникса». 10 и 11 декабря покажут «Гарри Поттера и Принца-полукровку», 17 и 18 декабря ― первую часть «Гарри Поттера и Даров Смерти», и 24 и 25 декабря ― вторую часть.

До сих пор в сети продолжают обсуждать кастинг в сериал по «Гарри Поттеру». Недавно известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру» прослушиваются не только мужчины, но и женщины. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

Сейчас в российских кинотеатрах повторяют и франшизу «Сумерки». Сеансы также проходят неофициально в нескольких крупных российских городах, включая Москву и Петербург. 

