Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах

До сих пор в сети продолжают обсуждать кастинг в сериал по «Гарри Поттеру». Недавно известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру» прослушиваются не только мужчины, но и женщины. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».