Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года

Фото: Lionsgate

«Вольга» выпустит в России триллер «Горничная». Главные роли в нем сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид. Премьера состоится 8 января 2026 года, сообщается в соцсетях кинокомпании.

В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю Винчестер. Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Видео:&nbsp;«Кинопоиск»

В ленте также снялись Брэндон Скленар («Все закончится на нас»), Микеле Морроне («Еще одна простая просьба»), Элизабет Перкинс («Утреннее шоу»), Меган Фергюсон («911: Служба спасения») и другие. Режиссером картины выступил Пол Фейг («Простая просьба»). Производством занимается Lionsgate. Мировая премьера фильма состоится 16 декабря 2025 года.

Сидни Суини недавно снялась в байопике «Кристи». Он рассказывает о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах.

Аманда Сейфрид сыграла офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River» («Алая река»). В центре сюжета — серия убийств, которая происходит в районе, который патрулирует героиня. Премьера состоялась в марте на Peacock.

