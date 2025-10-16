В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов

Фото: nathanael240606/Unsplash

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминацией запрет для российских атлетов участвовать в международных соревнованих. Об этом написал ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila International Lawyers.

По ее информации, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). В 2022 году ETTU отсранила россиян и белорусов от всех турниров.

Утверждается, что CAS постановил, что это решение нарушает принципы политической нейтральности, закрепленные в Уставе организации и в Олимпийской хартии.Суд назвал меру несоразмерной, подчеркнули в Sila.

«Это первое в своем роде решение, в котором трибунал встал на сторону российских спортсменов. Однако CAS подчеркнул, что его выводы применимы только к настольному теннису и не распространяются автоматически на другие виды спорта», — написали в компании.

Там также отметили, что суд признал законным запрет на испольование национальной символики, поскольку он не препятствовал участию спортсменов и был направлен на снижение политической напряженности.

Sila International Lawyers представляла интересы Федерации настольного тенниса России. 
 

