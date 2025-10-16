Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Обновлено сегодня в 16:16

Юрист Михаил Прокопец, партнер Sila International Lawyers, прокомментировал для «Афиши Daily» решение CAS о признании отстранения российских настольных теннисистов дискриминацией. По его мнению, оно может оказать позитивное влияние на дальнейшие подобные дела.

По словам Прокопца, Спортивный арбитражный суд впервые за последние три года встал на сторону россиян. «Это первое решение такого рода, в котором четко, недвусмысленно сказано: отстранение российских спортсменов — это не что иное как дискриминация», — подчеркнул он, назвав вердикт CAS важным.

Прокопец напомнил, что спортсмены из разных видов спорта — футбола, баскетбола, настольного тенниса — неоднократно обращались в суд, расположенный в Лозанне. «И по всем решения были вынесены отрицательные, хотя не единогласно, а большинством голосов», — отметил юрист.

«Как это решение повлияет на российских спортсменов, на российский спорт, к сожалению, говорить пока рано. Тем не менее, у нас есть первое решение подобного рода, которое,  я уверен, как минимум будет принято во внимание в случае повторения попыток санкций в отношении российских спортсменов и безусловно поможет снятию в будущем бана с российского спорта», — добавил специалист.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминацией запрет для российских атлетов участвовать в международных соревнованиях. Об этом написал ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila International Lawyers.

По ее информации, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). В 2022 году ETTU отстранила россиян и беларусов от всех турниров.

Утверждается, что CAS постановил, что это решение нарушает принципы политической нейтральности, закрепленные в уставе организации и в Олимпийской хартии. Суд назвал меру несоразмерной, подчеркнули в Sila.

«Это первое в своем роде решение, в котором трибунал встал на сторону российских спортсменов. Однако CAS подчеркнул, что его выводы применимы только к настольному теннису и не распространяются автоматически на другие виды спорта», — написали в компании.

Там также отметили, что суд признал законным запрет на использование национальной символики, поскольку он не препятствовал участию спортсменов и был направлен на снижение политической напряженности.

Sila International Lawyers представляла интересы Федерации настольного тенниса России. 
 

