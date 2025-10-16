Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов

Обновлено сегодня в 16:16

Юрист Михаил Прокопец, партнер Sila International Lawyers, прокомментировал для «Афиши Daily» решение CAS о признании отстранения российских настольных теннисистов дискриминацией. По его мнению, оно может оказать позитивное влияние на дальнейшие подобные дела.

По словам Прокопца, Спортивный арбитражный суд впервые за последние три года встал на сторону россиян. «Это первое решение такого рода, в котором четко, недвусмысленно сказано: отстранение российских спортсменов — это не что иное как дискриминация», — подчеркнул он, назвав вердикт CAS важным.

Прокопец напомнил, что спортсмены из разных видов спорта — футбола, баскетбола, настольного тенниса — неоднократно обращались в суд, расположенный в Лозанне. «И по всем решения были вынесены отрицательные, хотя не единогласно, а большинством голосов», — отметил юрист.

«Как это решение повлияет на российских спортсменов, на российский спорт, к сожалению, говорить пока рано. Тем не менее, у нас есть первое решение подобного рода, которое, я уверен, как минимум будет принято во внимание в случае повторения попыток санкций в отношении российских спортсменов и безусловно поможет снятию в будущем бана с российского спорта», — добавил специалист.