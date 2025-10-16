Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминацией запрет для российских атлетов участвовать в международных соревнованиях. Об этом написал ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila International Lawyers.
По ее информации, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). В 2022 году ETTU отстранила россиян и беларусов от всех турниров.
Утверждается, что CAS постановил, что это решение нарушает принципы политической нейтральности, закрепленные в уставе организации и в Олимпийской хартии. Суд назвал меру несоразмерной, подчеркнули в Sila.
«Это первое в своем роде решение, в котором трибунал встал на сторону российских спортсменов. Однако CAS подчеркнул, что его выводы применимы только к настольному теннису и не распространяются автоматически на другие виды спорта», — написали в компании.
Там также отметили, что суд признал законным запрет на использование национальной символики, поскольку он не препятствовал участию спортсменов и был направлен на снижение политической напряженности.
Sila International Lawyers представляла интересы Федерации настольного тенниса России.