Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)

Мастер-джедай Йода мог быть не зеленым, а синим или даже фиолетовым. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на архивные источники и новые свидетельства художника по гриму, который работал над первыми куклами Йоды.
В сценарии фильма «Империя наносит ответный удар» так описывается встреча Люка и дроида R2-D2 с гранд-мастером ордена джедаев: «Прямо перед Люком стоит странное синеватое существо ростом не более двух футов. Это морщинистое создание одето в лохмотья».
Ранние концепт-арты конца 1970-х изображали Йоду в разных оттенках — иногда бесцветным, иногда голубым или розовым. В новеллизации, которая вышла одновременно с премьерой фильма, персонаж описан как синий.
Еще один пример ― комиксы по мотивам фильма «Империя наносит ответный удар». В них Йода изображен фиолетовым, более маленьким и похожим на эльфа, с длинными белыми волосами. Причем большинство сцен в этих комиксах соответствуют фильму.
The Guardian предполагает, что цвет персонажа изменили уже после того, как остальной визуальный облик был утвержден. Впрочем, причины такого решения неизвестны. Многие из тех, кто работал над ранними «Звездными войнами», уже умерли, в том числе художник по гриму Стюарт Фриборн, создавший не только Йоду, но и Чубакку, и Джаббу Хатта.
По словам его коллеги по съемочной площадке ― специалиста по гриму и спецэффектам Ника Мейли, ― решение сделать Йоду зеленым было принято до того, как он присоединился к проекту в 1979 году.
Мейли, работавший над кожей персонажа, говорит, что внешний вид Йоды окончательно утверждали летом 1979 года в студии Elstree в Великобритании. «Мы сидели без дела пять месяцев, пока продюсеры решали, как должен выглядеть Йода, а потом у нас осталось всего семь недель, чтобы создать первую в мире аниматронную суперзвезду», ― вспоминает он.
При этом Мейли считает выбор зеленого цвета логичным: «Все ведь думают: „Марсиане — маленькие зеленые человечки“, верно? Так что зеленый инопланетянин — классика. Я никогда не задавался вопросом, почему Йода зеленый. Мы просто добавляли зеленый краситель в латекс, чтобы не пришлось много красить потом».