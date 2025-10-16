Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)

Кадр из фильма «Империя наносит ответный удар». Фото: Lucasfilm Ltd.

Мастер-джедай Йода мог быть не зеленым, а синим или даже фиолетовым. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на архивные источники и новые свидетельства художника по гриму, который работал над первыми куклами Йоды.

В сценарии фильма «Империя наносит ответный удар» так описывается встреча Люка и дроида R2-D2 с гранд-мастером ордена джедаев: «Прямо перед Люком стоит странное синеватое существо ростом не более двух футов. Это морщинистое создание одето в лохмотья». 

Ранние концепт-арты конца 1970-х изображали Йоду в разных оттенках — иногда бесцветным, иногда голубым или розовым. В новеллизации, которая вышла одновременно с премьерой фильма, персонаж описан как синий. 

Еще один пример ― комиксы по мотивам фильма «Империя наносит ответный удар». В них Йода изображен фиолетовым, более маленьким и похожим на эльфа, с длинными белыми волосами. Причем большинство сцен в этих комиксах соответствуют фильму. 

The Guardian предполагает, что цвет персонажа изменили уже после того, как остальной визуальный облик был утвержден. Впрочем, причины такого решения неизвестны. Многие из тех, кто работал над ранними «Звездными войнами», уже умерли, в том числе художник по гриму Стюарт Фриборн, создавший не только Йоду, но и Чубакку, и Джаббу Хатта. 

По словам его коллеги по съемочной площадке ― специалиста по гриму и спецэффектам Ника Мейли, ― решение сделать Йоду зеленым было принято до того, как он присоединился к проекту в 1979 году.  

Мейли, работавший над кожей персонажа, говорит, что внешний вид Йоды окончательно утверждали летом 1979 года в студии Elstree в Великобритании. «Мы сидели без дела пять месяцев, пока продюсеры решали, как должен выглядеть Йода, а потом у нас осталось всего семь недель, чтобы создать первую в мире аниматронную суперзвезду», ― вспоминает он. 

При этом Мейли считает выбор зеленого цвета логичным: «Все ведь думают: „Марсиане — маленькие зеленые человечки“, верно? Так что зеленый инопланетянин — классика. Я никогда не задавался вопросом, почему Йода зеленый. Мы просто добавляли зеленый краситель в латекс, чтобы не пришлось много красить потом».

Расскажите друзьям