В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова

Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с указом правительство должно в течение шести месяцев утвердить состав организационного комитета, а также разработать и согласовать план основных мероприятий. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Он занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год.
Лужков был вторым мэром Москвы в России после Гавриила Попова. В 2010 году президент Дмитрий Медведев снял Лужкова с должности в связи с утратой доверия.
В годы работы Лужкова на посту мэра в Москве началась реализация программы по сносу старых пятиэтажек, были восстановлены храм Христа Спасителя и Центральный выставочный зал «Манеж», открыт парк Победы на Поклонной горе, реконструирована МКАД и ликвидирован Черкизовский рынок.