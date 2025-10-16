В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России

В этом году мероприятие пройдет в новом формате, а его режиссером станет Федор Елютин. Участников ждут питчинги агентств и фестивалей, где будут представлены лучшие кейсы уходящего сезона и проекты, в которые стоит интегрироваться в 2026 году, а также питчинг молодых инициатив и церемония награждения.