В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России

14 ноября в московском пространстве «Баунс» во второй раз состоится «Субботин Конфа» — авторское событие Юрия Субботина, посвященное фестивальной индустрии и взаимодействию брендов, агентств и организаторов.

В этом году мероприятие пройдет в новом формате, а его режиссером станет Федор Елютин. Участников ждут питчинги агентств и фестивалей, где будут представлены лучшие кейсы уходящего сезона и проекты, в которые стоит интегрироваться в 2026 году, а также питчинг молодых инициатив и церемония награждения.

Среди нововведений — дискуссия о фестивалях конца 90-х и начала 2000-х, лекция от Doing Great о коммуникациях брендов на фестивалях, а также обсуждение современного мерча при участии студии Re:present.

Программа мероприятия разделена на шесть блоков:

  • дискуссия с легендами о фестивальной индустрии 90-х и 00-х;
  • питчинг агентств с лучшими фестивальными кейсами сезона;
  • обсуждение трендов мерча и коммуникаций на 2026 год;
  • питчинг фестивалей, рекомендованных для интеграции брендов;
  • питчинг молодых участников опен-колла;
  • премия и вручение наград в нескольких номинациях.

Среди гостей ожидаются бренд-менеджеры и маркетологи крупных компаний — «Альфа-Банка», «Т-Банка», «Билайна», «Самоката», «Яндекс Еды»; представители агентств Balagan, N:OW, Journey, Redday, Worlds, Sila Sveta, Doing Great Agency; а также команды фестивалей Outline, Signal, Beat Film Fest, New Star Camp, «Это Лето Фест» и других.

Прошлая «Конфа» собрала более 450 участников, среди гостей были команды крупнейших российских фестивалей, таких как New Star Camp, «Это Лето Фест», «Планета К-30», «Пари Фест», «Антон тут рядом», а также представители брендов и креативных агентств.

