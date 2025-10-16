«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле

Бритни Спирс обвинила танцора и бывшего мужа Кевина Федерлайна в травле накануне выхода его мемуаров «Ты думал, что знаешь». Они появятся в продаже 21 октября.
В отрывке, который опубликовала газета The New York Times, Федерлайн написал, что видел, как певица заходила в спальню к детям с ножом в руках и молча наблюдала за ними. Такое поведение пугало экс-супруга Спирс.
Бритни отметила, что все написанное в мемуарах Федерлайна — неправда. «Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я. Я всегда буду любить своих детей, но если вы действительно меня знаете, то не будете верить сплетням о моем психическом состоянии. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью. Я говорю об этом, потому что с меня хватит — любая настоящая женщина поступила бы так же», — написала Спирс.
Поп-звезда добавила, что постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа — это ужасно больно и утомительно. «Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. К сожалению, они росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца. Один сын видел меня всего 45 минут за последние 5 лет, другой — всего четыре раза. У меня тоже есть гордость. Отныне я буду сообщать им, когда буду свободна», — отметила артистка.
Федерлайн и Спирс поженились в 2004 году, а спустя три года развелись. В браке у них родились двое сыновей — Джейден Джеймс и Шон Престон Спирсы-Федерлайны. Им 19 и 20 лет.
24 октября 2023-го вышли мемуары самой Бритни Спирс «The Woman in Me». В книге Спирс делится воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказывает о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи.