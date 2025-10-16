«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле

Бритни отметила, что все написанное в мемуарах Федерлайна — неправда. «Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я. Я всегда буду любить своих детей, но если вы действительно меня знаете, то не будете верить сплетням о моем психическом состоянии. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью. Я говорю об этом, потому что с меня хватит — любая настоящая женщина поступила бы так же», — написала Спирс.