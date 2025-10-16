Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»

Фото: Crocs

Crocs выпустит специальную версию классических сабо в честь 40-летия фильма «Назад в будущее».

В этой модели обыгрывается один из самых знаковых моментов фильма, когда удар молнии позволяет совершить путешествие во времени со скоростью 88 миль в час.

1/3
© Crocs
2/3
© Crocs
3/3
© Crocs

В дизайне учтено множество деталей из фильма. По всему верху — молнии, на ремешке — стилизованное изображение DeLorean и конденсатор потока, на подошве — огненные следы.

В комплекте идут тематические джибитсы: куртка Марти, ховерборд, спортивный альманах Бифа, часы из башни и газета 1955 года. Цена сабо — около 80 долларов, релиз состоится 21 октября.

