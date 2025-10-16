Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»

Crocs выпустит специальную версию классических сабо в честь 40-летия фильма «Назад в будущее».
В этой модели обыгрывается один из самых знаковых моментов фильма, когда удар молнии позволяет совершить путешествие во времени со скоростью 88 миль в час.
1/3
© Crocs
2/3
© Crocs
3/3
© Crocs
В дизайне учтено множество деталей из фильма. По всему верху — молнии, на ремешке — стилизованное изображение DeLorean и конденсатор потока, на подошве — огненные следы.
В комплекте идут тематические джибитсы: куртка Марти, ховерборд, спортивный альманах Бифа, часы из башни и газета 1955 года. Цена сабо — около 80 долларов, релиз состоится 21 октября.