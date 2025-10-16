Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%

Москвичи стали чаще обращаться к психологам. Спрос на этих специалистов с начала осени вырос на 20%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги».
«В сентябре — октябре 2025 года спрос на услуги психологов примерно на треть выше, чем в июле — августе. Изменения могут быть связаны с сезонной динамикой: осенью сокращается световой день и корректируется ритм жизни — завершается отпускной период, начинается учебный год, возрастает рабочая нагрузка», — сказали в компании.
По данным сервиса «Профи.ру», в сентябре 2025 года интерес к услугам психологов увеличился на 13% по сравнению с августом того же года. «В последние недели, несмотря на ненастную погоду, резкого роста интереса к данным услугам не было зафиксировано», — добавили аналитики.
Недавно сервис онлайн-психотерапии «Ясно» выяснил, что 72% россиян используют нейросети в качестве психолога. Еще 74% респондентов заменяют терапию обращениями к религиозным и духовным практикам. Почти столько же респондентов (72%) указали, что занимаются физическими активностями, чтобы «выпустить пар».