Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%

Фото: Vitaly Gariev/Unplash

Москвичи стали чаще обращаться к психологам. Спрос на этих специалистов с начала осени вырос на 20%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги».

«В сентябре — октябре 2025 года спрос на услуги психологов примерно на треть выше, чем в июле — августе. Изменения могут быть связаны с сезонной динамикой: осенью сокращается световой день и корректируется ритм жизни — завершается отпускной период, начинается учебный год, возрастает рабочая нагрузка», — сказали в компании.

По данным сервиса «Профи.ру», в сентябре 2025 года интерес к услугам психологов увеличился на 13% по сравнению с августом того же года. «В последние недели, несмотря на ненастную погоду, резкого роста интереса к данным услугам не было зафиксировано», — добавили аналитики.

Недавно сервис онлайн-психотерапии «Ясно» выяснил,  что 72% россиян используют нейросети в качестве психолога. Еще 74% респондентов заменяют терапию обращениями к религиозным и духовным практикам. Почти столько же респондентов (72%) указали, что занимаются физическими активностями, чтобы «выпустить пар». 

Расскажите друзьям