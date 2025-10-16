Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%

По данным сервиса «Профи.ру», в сентябре 2025 года интерес к услугам психологов увеличился на 13% по сравнению с августом того же года. «В последние недели, несмотря на ненастную погоду, резкого роста интереса к данным услугам не было зафиксировано», — добавили аналитики.