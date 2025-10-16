В России запретили распространение курсов Алекса Лесли

В Москве суд запретил распространение курсов секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов). Об этом сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.
Прокурор Тверской межрайонной прокуратуры обратился в суд с иском о признании информации, содержащейся на двух интернет-ресурсах Лесли, запрещенной к распространению в России. Суд удовлетворил требование прокурора.
«На канале „Алекс Лесли“, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил публикацию, склоняющую к совершению насильственных действий сексуализированного характера с применением насилия к потерпевшим, а на интернет-сайте осуществлял продажу курсов телесного тренинга, содержащую аналогичную противоправную информацию», — говорится в сообщении прокуратуры.
В августе Тверской суд Москвы заочно арестовал Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Заседание прошло в закрытом режиме.
По версии обвинения, он организовывал тренинги, участники которых в июне домогались женщин в центре Москвы. Мужчины трогали пострадавших за ягодицы и предлагали секс, в то время как их напарники снимали это на видео.
Полицейские задержали нескольких последователей блогера, а одного из них отправили под арест. Сам Лесли сейчас находится за границей.