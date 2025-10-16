В России запретили распространение курсов Алекса Лесли

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

В России запретили распространение курсов Алекса Лесли

Фото: @alexlesley11

В Москве суд запретил распространение курсов секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов). Об этом сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.

Прокурор Тверской межрайонной прокуратуры обратился в суд с иском о признании информации, содержащейся на двух интернет-ресурсах Лесли, запрещенной к распространению в России. Суд удовлетворил требование прокурора.

«На канале „Алекс Лесли“, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил публикацию, склоняющую к совершению насильственных действий сексуализированного характера с применением насилия к потерпевшим, а на интернет-сайте осуществлял продажу курсов телесного тренинга, содержащую аналогичную противоправную информацию», — говорится в сообщении прокуратуры.

В августе Тверской суд Москвы заочно арестовал Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Заседание прошло в закрытом режиме.

По версии обвинения, он организовывал тренинги, участники которых в июне домогались женщин в центре Москвы. Мужчины трогали пострадавших за ягодицы и предлагали секс, в то время как их напарники снимали это на видео.

Полицейские задержали нескольких последователей блогера, а одного из них отправили под арест. Сам Лесли сейчас находится за границей.

