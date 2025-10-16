«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу

Фото: Beat Weekend

С 13 по 23 ноября в 21 городе России пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Подробности и билеты — здесь.

В программу вошли лучшие фильмы летнего Beat Film Festival. Среди них картины о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, а также российские документальные работы и зрительские хиты прошлых лет.

Фестиваль откроется картиной «Добро пожаловать в Линчлэнд», ставшей путеводителем по загадочному миру Дэвида Линча, где его вселенную комментируют любимые актеры режиссера: Кайл МакЛоклен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.

Зрители также увидят ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», основанную на беседах с самим режиссером о его творчестве и взглядах на искусство. Еще на фестивале покажут фильм Вима Вендерса «Ансельм. Шум времени» об одном из самых известных современных художников.

В секции российского документального кино «Док индустрия» можно будет увидеть фильм «Семейный портрет» о московской семье, увлеченной скейтбордингом; «Дача-культ», исследующий дачу как важный элемент российской идентичности; «Взаимопонимание», где авторы беседуют со случайными людьми, пытаясь разобраться, как найти своего человека в эпоху отчуждения; и «Трезвое село» Юлии Серьгиной о борьбе с алкоголизмом.

В специальной подборке Best of Beat покажут зрительские хиты прошлых лет: фильм «Мишель Гондри: DIY» о создателе «Вечного сияния чистого разума» и культовых клипов для Björk и Daft Punk, документальную ленту «Майкл и его джорданы» о сотрудничестве Майкла Джордана и Nike, а также фильм «Двадцать лет со Смешариками» о создании мультсериала, на котором выросло несколько поколений россиян.

Расскажите друзьям