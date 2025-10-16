«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу

С 13 по 23 ноября в 21 городе России пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Подробности и билеты — здесь.
В программу вошли лучшие фильмы летнего Beat Film Festival. Среди них картины о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, а также российские документальные работы и зрительские хиты прошлых лет.
Фестиваль откроется картиной «Добро пожаловать в Линчлэнд», ставшей путеводителем по загадочному миру Дэвида Линча, где его вселенную комментируют любимые актеры режиссера: Кайл МакЛоклен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.
Зрители также увидят ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», основанную на беседах с самим режиссером о его творчестве и взглядах на искусство. Еще на фестивале покажут фильм Вима Вендерса «Ансельм. Шум времени» об одном из самых известных современных художников.
В секции российского документального кино «Док индустрия» можно будет увидеть фильм «Семейный портрет» о московской семье, увлеченной скейтбордингом; «Дача-культ», исследующий дачу как важный элемент российской идентичности; «Взаимопонимание», где авторы беседуют со случайными людьми, пытаясь разобраться, как найти своего человека в эпоху отчуждения; и «Трезвое село» Юлии Серьгиной о борьбе с алкоголизмом.
В специальной подборке Best of Beat покажут зрительские хиты прошлых лет: фильм «Мишель Гондри: DIY» о создателе «Вечного сияния чистого разума» и культовых клипов для Björk и Daft Punk, документальную ленту «Майкл и его джорданы» о сотрудничестве Майкла Джордана и Nike, а также фильм «Двадцать лет со Смешариками» о создании мультсериала, на котором выросло несколько поколений россиян.