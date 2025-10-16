Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) назвал причину крушения батискафа «Титан», который взорвался при погружении к обломкам лайнера «Титаник». Ей оказались ошибки при проектировании, написал ТАСС.
Специалисты установили, что инженерно-технологические процессы в компании OceanGate, которая владела батискафом, не соответствовали стандартам. Конструкция «Титана» не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости.
«Поскольку OceanGate не провела достаточно испытаний, в компании не знали настоящие показатели аппарата по этим параметрам, которые оказались значительно ниже целевых», — подчеркнули в отчете ведомства.
Руководство OceanGate не учло, какой эффект оказывают на конструкцию подводного аппарата условия его хранения и транспортировки. Кроме того, владельцы батискафа не заметили, что незадолго до трагедии в его корпусе произошло расслоение.
В NTSB призвали улучшить правила регулирования погружения на частных небольших батискафах. По мнению экспертов организации, существующие нормы недостаточны и должны быть пересмотрены.
Трагедия с батискафом «Титан», который вез туристов к обломкам затонувшего легендарного лайнера «Титаник», произошла в июне 2023 года. Связь с подводным аппаратом была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На третьи сутки после этого Береговая охрана США заявила, что обнаружила в воде пять крупных обломков судна. Оно взорвалось, что привело к гибели всех пассажиров.
На борту судна находились пять человек, среди которых были 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш.
В июне Netflix выпустил документальный фильм о случившемся. Он рассказал о закулисной жизни компании OceanGate и шокирующих решениях ее руководства, которые привели к катастрофе. В центре картины оказался гендиректор OceanGate Стоктон Раш, мечтавший стать миллиардером-новатором.