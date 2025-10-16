На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле

Городское пространство «Хлебозавод» и кинокомпания «Пионер» запускают цикл кинопоказов «Выходя за рамки: Маржела, Вествуд, Ньютон». В программу вошли три документальных фильма о культовых дизайнерах и фотографах, которые изменили современную визуальную культуру.
Первым, 21 октября, покажут документальный портрет «Хельмут Ньютон: отвратительный и великолепный» — исследование творчества провокатора модной фотографии глазами его моделей. Картину можно будет обсудить с фотографом и педагогом Ксенией Плотниковой.
28 октября зрителям покажут фильм «Вествуд: панк, икона, активист» о легендарной британке, создавшей визуальный язык панк-культуры и превратившей моду в инструмент политического высказывания. Ленту представит команда российского бренда Arny Praht.
Завершит цикл 4 ноября фильм «Маржела: своими словами», в котором таинственный дизайнер рассказывает о своей карьере — от работы у Жан-Поля Готье до основания собственного бренда. Приглашенным спикером выступит Кирилл Макеев, арт-директор «Хлебозавода».
Все показы пройдут в Котельной «Хлебозавода» (Новодмитровская, 1) и начнутся в 19.30.