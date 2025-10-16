Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»

U Films представила трейлер «Соленой тропы» — экранизации одноименного романа писательницы и путешественницы Рэйнор Винн, ставшего бестселлером в 2018 году. В российский прокат картину выпустит компания «Синема Парк» 13 ноября.
В главных ролях в ленте снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Корона») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА»). Актеры сыграли пару, которая после ухода на пенсию внезапно оказывается бездомной. Тогда супруги отправляются в путешествие: они решают преодолеть легендарный хайкинг-маршрут на юго-западном побережье Англии. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.
Картину сняла известный британский театральный режиссер Марианна Эллиотт. Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Ида», «Колетт», «Ее правда», «Неповиновение»).
Продюсерами проекта выступили Элизабет Карлсен, Стивен Вулли, Ллойд Левин и Беатрис Левин. Впервые «Соленую тропу» показали на кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года.