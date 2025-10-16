Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»

В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
Юристы: Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией санкции в отношении российских атлетов
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»

Фото: BBC Film

U Films представила трейлер «Соленой тропы» — экранизации одноименного романа писательницы и путешественницы Рэйнор Винн, ставшего бестселлером в 2018 году. В российский прокат картину выпустит компания «Синема Парк» 13 ноября.

В главных ролях в ленте снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Корона») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА»).  Актеры сыграли пару, которая после ухода на пенсию внезапно оказывается бездомной. Тогда супруги отправляются в путешествие: они решают преодолеть легендарный хайкинг-маршрут на юго-западном побережье Англии. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.

Видео:&nbsp;U Films

Картину сняла известный британский театральный режиссер Марианна Эллиотт. Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Ида», «Колетт», «Ее правда», «Неповиновение»).

Продюсерами проекта выступили Элизабет Карлсен, Стивен Вулли, Ллойд Левин и Беатрис Левин. Впервые «Соленую тропу» показали на кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года.

