Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»

В главных ролях в ленте снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Корона») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА»). Актеры сыграли пару, которая после ухода на пенсию внезапно оказывается бездомной. Тогда супруги отправляются в путешествие: они решают преодолеть легендарный хайкинг-маршрут на юго-западном побережье Англии. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.