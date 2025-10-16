В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия

В сети книжных магазинов «Читай-город» стартовала продажа книги «Лихие», созданной по мотивам одноименного сериала Okko и продюсерской компанией «Среда». Об этом «Афише Daily» рассказали инициаторы проекта.
Книгу написали сценарист сериала Олег Маловичко и писательница Татьяна Загдай. Прочитать ее можно в бумажном и цифровых форматах. Издание, как утверждают авторы, расширяет вселенную сериала, позволяя детальнее увидеть мир героев.
«Мы хотели, чтобы книга стала самостоятельным произведением, а не просто пересказом сериала. Это возможность прожить историю заново — ближе, глубже, изнутри», — рассказала Загдай.
Актеры Артем Быстров, Елена Николаева и Марина Васильева записали аудиоверсию книги. Ее можно найти на «Литрес». Там же с 16 октября доступны электронные версии издания.
Сериал «Лихие» вышел в октябре 2024 года в Okko. Он рассказал о семье из таежной глубинки, которая в 90-х вынуждена переехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. Глава семьи устраивается на работу водителем и попадает в криминальный мир.
Действие шоу разворачивается в трех временных периодах: начале 90-х, конце 90-х и современности. Через драму семьи Лиховцевых в проекте показана целая эпоха, ее жестокость и великолепие, ее надежды, возможности, падения и трагедии.