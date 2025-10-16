В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия

Сериал «Лихие» вышел в октябре 2024 года в Okko. Он рассказал о семье из таежной глубинки, которая в 90-х вынуждена переехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. Глава семьи устраивается на работу водителем и попадает в криминальный мир.