Москвичкам предложили рожать под диджей-сет

Фото: Sam van Bussel/Unsplash

DJ Padre предложил москвичкам рожать под танцевальный сет. Соответствующая услуга появилась на популярном сайте объявлений.

Стоимость услуги ― от 30 тыс. рублей. Можно выбрать, какой жанр электронной музыки будет играть при родах. Доступны технo, тек-хаус, прогрессив-хауc, дип-хаус, органик-хаус и даунтемпо. Автор объявления подчеркнул, что категорически не играет попсу.

Диджей готов отыграть сет продолжительностью от двух до 12 часов. Приехать музыкант может со своим оборудованием. «Даешь бит под схватки!» ― говорится в объявлении.  

Провести роды под музыку предлагает не только DJ Padre, но и некоторые клиники. К примеру, такая услуга есть в Балашихинском роддоме. Особой популярностью у будущих мам пользуются Rammstein и «Король и Шут», отмечали в медучреждении.  

